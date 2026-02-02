  1. Clients Privés
Drame de Crans-Montana Dix personnes encore hospitalisées à Zurich, 9 au CHUV et 4 à Sion

ATS

2.2.2026 - 15:56

Un mois après l’incendie de Crans-Montana, 23 blessés sont encore soignés dans des hôpitaux suisses. D'autres se trouvent en cliniques de réadaptation. Quarante et une victimes sont, elles, toujours prises en charge à l'étranger, dont 19 ressortissants suisses.

Cinq jeunes blessés du drame de Crans-Montana sont toujours hospitalisés au Kinderspital de Zurich (photo d'illustration).
Cinq jeunes blessés du drame de Crans-Montana sont toujours hospitalisés au Kinderspital de Zurich (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

02.02.2026, 15:56

02.02.2026, 16:02

Contactés par Keystone-ATS lundi, les différents établissements hospitaliers suisses ont fait le point sur la présence de blessés en leur sein, en lien avec le drame du bar «Le Constellation», le 1er janvier dernier. Depuis dimanche, le bilan de l'événement a été actualisé à 41 morts, dont 23 Suisses, et à 115 blessés.

Depuis quinze jours environ, plusieurs patients – le nombre exact n'a pour l'instant pas été communiqué -, ont pu quitter les structures hospitalières pour être transférés dans des cliniques de réadaptation, comme celles de la SUVA à Bellikon (AG) et à Sion.

Le bilan monte à 41 morts. Crans-Montana : un blessé est décédé à l’hôpital de Zurich

Le bilan monte à 41 mortsCrans-Montana : un blessé est décédé à l’hôpital de Zurich

Plus de patients aux HUG

Au sein du CHUV à Lausanne, le nombre d'hospitalisés demeure identique depuis un mois, soit 9. Par contre, il n'y a plus de personnes soignées aux hôpitaux universitaires genevois (HUG). De son côté, le Centre hospitalier du Valais romand (CHVR) refuse désormais de communiquer le nombre de blessés en lien avec le drame de Crans-Montana, arguant «que l'identité de certains patients pourrait être déduite de leur localisation». Selon le dernier décompte du Réseau national de médecine de catastrophe KATAMED, quatre personnes sont encore hospitalisées à Sion.

En Suisse alémanique, l'Hôpital universitaire de Zurich s'occupe encore de cinq patients. «Ils se trouvent toujours dans un état jugé critique», précise l'établissement. Cinq jeunes victimes sont hospitalisées au Kinderspital, toujours à Zurich. «Deux sont toujours aux soins intensifs», souligne ce dernier. Par contre, les deux soeurs valaisannes qui avaient été prises en charge à l'hôpital universitaire de Saint-Gall ont été transférées dans des cliniques romandes de réadaptation, l'une à Morges (VD), l'autre à Sion.

Dix-neuf Suisses encore à l'étranger

Sur le front de l’étranger, le nombre de Suisses traités est en augmentation par rapport au dernier décompte effectué le 19 janvier par Keystone-ATS. Désormais, 19 brûlés de Crans-Montana (contre 15 auparavant) sont soignés hors des frontières helvétiques, selon les données transmises à l'agence de presse par KATAMED.

Au total, 41 victimes du drame du bar «Le Constellation» sont toujours prises en charge en Allemagne (7), en Belgique (5), en France (17) ou en Italie (12).

