  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Californie Neuf skieurs portés disparus dans une effroyable avalanche

ATS

18.2.2026 - 07:19

Une vaste opération de secours a été lancée en Californie pour rechercher neuf skieurs portés disparus après une avalanche survenue mardi dans la Sierra Nevada, ont annoncé les autorités locales. Six skieurs hors-piste ont survécu.

L'éboulement de neige s'est produit dans la matinée à Castle Peak, un sommet de la Sierra Nevada (image d’illustration).
L'éboulement de neige s'est produit dans la matinée à Castle Peak, un sommet de la Sierra Nevada (image d’illustration).
ats

Keystone-SDA

18.02.2026, 07:19

18.02.2026, 10:16

L'éboulement de neige s'est produit dans la matinée de mardi près de Castle Peak, un sommet de la Sierra Nevada dans le nord de l'Etat, balayé par une tempête ces derniers jours. Un groupe de 15 skieurs, dont quatre guides, a été pris dans l'avalanche alors qu'ils faisaient du hors-piste, selon le bureau du shérif du comté de Nevada.

Dans un premier temps, le bureau du shérif avait évoqué un groupe de 16 randonneurs, avant de parler de «15 personnes effectivement parties en excursion».

«Les six skieurs initialement signalés comme survivants ont été secourus avec succès (mardi) soir par les équipes de recherche et de sauvetage, présentant des blessures de gravité variable», a ajouté le bureau du shérif dans un communiqué posté en fin de soirée mardi.

«En raison de conditions météorologiques extrêmes, il a fallu plusieurs heures au personnel de secours pour atteindre les skieurs en toute sécurité et les évacuer vers un lieu sûr».

Un chanceux à Davos. Hors piste, il déclenche une avalanche, est enseveli, mais s'en tire

Un chanceux à DavosHors piste, il déclenche une avalanche, est enseveli, mais s'en tire

Deux des six skieurs secourus ont été transportés à l'hôpital. «Les recherches se poursuivent, sous réserve des conditions météorologiques», a conclu le bureau du shérif.

Blackbird Mountain Guides, l'association qui s'occupait de l'excursion, a déclaré dans un communiqué que le groupe revenait d'une excursion de trois jours à Frog Lake lorsque l'avalanche s'est produite.

Une alerte avalanche était en vigueur mardi pour prévenir les skieurs du risque élevé. Elle est valable jusqu'à mercredi soir. La Californie est frappée depuis dimanche par une tempête qui a provoqué de fortes pluies à Los Angeles, au sud, et d'importantes chutes de neige dans les montagnes du nord de l'Etat.

En raison des conditions extrêmes qui règnent dans les hautes terres du nord de la Californie, certaines stations de ski ont été contraintes de suspendre leurs activités.

Avalanches meurtrières. Au moins trois morts dans les Hautes-Alpes et en Savoie

Avalanches meurtrièresAu moins trois morts dans les Hautes-Alpes et en Savoie

Les plus lus

«En raison de sa personnalité toxique, Macron est déconnecté des affects communs»
Cet ultimatum de Kate a changé le destin du couple royal
Pierre Palmade voit la lumière au bout du tunnel
«Camps de concentration inhumains» - Le mauvais tour de Trump
Suivez le slalom dames en direct
Intempéries : des denrées alimentaires commencent à manquer à Saas-Fee !