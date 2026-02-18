Une vaste opération de secours a été lancée en Californie pour rechercher neuf skieurs portés disparus après une avalanche survenue mardi dans la Sierra Nevada, ont annoncé les autorités locales. Six skieurs hors-piste ont survécu.

L'éboulement de neige s'est produit dans la matinée à Castle Peak, un sommet de la Sierra Nevada (image d’illustration). ats

Keystone-SDA ATS

L'éboulement de neige s'est produit dans la matinée de mardi près de Castle Peak, un sommet de la Sierra Nevada dans le nord de l'Etat, balayé par une tempête ces derniers jours. Un groupe de 15 skieurs, dont quatre guides, a été pris dans l'avalanche alors qu'ils faisaient du hors-piste, selon le bureau du shérif du comté de Nevada.

Dans un premier temps, le bureau du shérif avait évoqué un groupe de 16 randonneurs, avant de parler de «15 personnes effectivement parties en excursion».

«Les six skieurs initialement signalés comme survivants ont été secourus avec succès (mardi) soir par les équipes de recherche et de sauvetage, présentant des blessures de gravité variable», a ajouté le bureau du shérif dans un communiqué posté en fin de soirée mardi.

«En raison de conditions météorologiques extrêmes, il a fallu plusieurs heures au personnel de secours pour atteindre les skieurs en toute sécurité et les évacuer vers un lieu sûr».

Deux des six skieurs secourus ont été transportés à l'hôpital. «Les recherches se poursuivent, sous réserve des conditions météorologiques», a conclu le bureau du shérif.

Blackbird Mountain Guides, l'association qui s'occupait de l'excursion, a déclaré dans un communiqué que le groupe revenait d'une excursion de trois jours à Frog Lake lorsque l'avalanche s'est produite.

Une alerte avalanche était en vigueur mardi pour prévenir les skieurs du risque élevé. Elle est valable jusqu'à mercredi soir. La Californie est frappée depuis dimanche par une tempête qui a provoqué de fortes pluies à Los Angeles, au sud, et d'importantes chutes de neige dans les montagnes du nord de l'Etat.

En raison des conditions extrêmes qui règnent dans les hautes terres du nord de la Californie, certaines stations de ski ont été contraintes de suspendre leurs activités.