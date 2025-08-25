  1. Clients Privés
Equateur Dix tonnes de cocaïne saisies en 21 jours d'opérations

ATS

25.8.2025 - 07:05

L'Equateur a saisi plus de dix tonnes de cocaïne lors de sept opérations menées en haute mer pendant trois semaines avec le soutien des gardes-côtes américains, ont indiqué dimanche des autorités militaires et policières. Le pays est le théâtre d'affrontements entre groupes rivaux.

Le gouvernement équatorien mène depuis 2024 une guerre contre des bandes locales de trafic de drogue (archives).
Le gouvernement équatorien mène depuis 2024 une guerre contre des bandes locales de trafic de drogue (archives).
IMAGO/Pond5 Images

Keystone-SDA

25.08.2025, 07:05

Le gouvernement équatorien mène depuis 2024 une guerre contre des bandes locales de trafic de drogue et de criminalité organisée ayant des liens avec des cartels internationaux.

Selon Insight Crime, en 2024, l'Equateur était le pays le plus dangereux d'Amérique latine, avec un taux de 39 meurtres pour 100'000 habitants.

«Nous avons la saisie de 10,3 tonnes» de cocaïne qui seront mises à la disposition de la justice pour destruction, a déclaré le colonel Wladimir Acurio, chef de la police de Manta (sud-ouest).

73% de la cocaïne

En coordination avec la marine équatorienne, une unité des gardes-côtes américains est arrivée à Manta pour remettre la drogue et 18 personnes arrêtées à bord des bateaux qui transportaient les cargaisons.

Le ministère équatorien de la défense a précisé sur le réseau social X que les sept opérations ont été réalisées en haute mer entre le 2 et le 22 août.

Pays dollarisé dont les ports donnent sur le Pacifique, l'Equateur est devenu en quelques années un lieu d'expédition de cocaïne vers les Etats-Unis, premier consommateur mondial, et l'Europe. Une vingtaine de groupes criminels opèrent dans le pays, pratiquant trafic de drogue, enlèvements et extorsion, selon les autorités.

D'après les chiffres officiels, 73% de la cocaïne produite dans le monde transite par les ports équatoriens. En 2024, le pays a saisi un record de 294 tonnes de drogue, principalement de la cocaïne, contre 221 tonnes en 2023.

