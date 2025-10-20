  1. Clients Privés
«Insurection Act» Donald Trump brandit de nouvelles menaces !

ATS

20.10.2025 - 07:48

Donald Trump a menacé d'envoyer des militaires de la Garde nationale à San Francisco (ouest), comme il l'a fait dans d'autres grandes villes américaines dirigées par des démocrates, lors d'une interview télévisée diffusée dimanche.

Donald Trump a menacé d'envoyer des militaires de la Garde nationale à San Francisco.
Donald Trump a menacé d'envoyer des militaires de la Garde nationale à San Francisco.
ats

Keystone-SDA

20.10.2025, 07:48

«Nous allons aller à San Francisco», a répondu le président américain à une journaliste de Fox News qui l'interrogeait si cette ville californienne serait la prochaine sur sa liste.

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a envoyé des militaires à Los Angeles, Washington et Memphis contre l'avis des autorités locales démocrates pour, selon lui, lutter contre l'immigration illégale et la criminalité, des actions vivement critiquées par l'opposition.

Ses déploiements à Chicago et Portland ont eux été suspendus par des juges, qui ont argué du manque d'éléments crédibles justifiant une telle mesure.

«La différence (avec Chicago) c'est qu'à San Francisco, ils nous veulent», a assuré le président républicain dimanche, sans détailler ce qu'il entendait par là.

Le PDG du géant informatique Salesforce basé à San Francisco, Marc Benioff, a récemment dit qu'il pensait que l'armée devait être déployée dans la ville mais le maire démocrate Daniel Lurie et d'autres représentants locaux ont exprimé leur opposition à une telle mesure. Depuis, Marc Benioff s'est rétracté et excusé.

«Ce président est une honte». Les États-Unis secoués par une vague de manifestations contre Trump

«Ce président est une honte»Les États-Unis secoués par une vague de manifestations contre Trump

«Je peux utiliser l'Insurection Act»

Donald Trump a par ailleurs réitéré dimanche sa menace de recourir à l'état d'urgence pour poursuivre ces déploiements critiqués par l'opposition et des organisations de défense des droits civiques.

«Ne l'oubliez pas, je peux utiliser l'Insurection Act», a-t-il déclaré en référence à un ensemble de lois anciennes autorisant l'usage des forces armées contre des citoyens américains.

Les gardes nationaux, des réservistes de l'armée, sont formés pour intervenir dans des situations de catastrophes naturelles mais ils peuvent également combattre à l'étranger.

Fin septembre, Donald Trump avait dit devant des généraux et amiraux américains que «certaines de ces villes dangereuses» pourraient être utilisées «comme terrain d'entraînement» pour les militaires.

Etats-Unis. La Cour suprême confirme le blocage du déploiement de la Garde nationale à Chicago

Etats-UnisLa Cour suprême confirme le blocage du déploiement de la Garde nationale à Chicago

