  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Affaire Epstein Donald Trump doit faire face à la douleur des victimes !

ATS

25.2.2026 - 12:08

Des parlementaires démocrates se sont félicités mardi que le président républicain Donald Trump doive prononcer son discours sur l'état de l'Union devant des victimes du criminel sexuel Jeffrey Epstein qu'ils ont invitées à y assister.

Donald Trump a prononcé son discours sur l'état de l'Union devant des victimes du criminel sexuel Jeffrey Epstein.
Donald Trump a prononcé son discours sur l'état de l'Union devant des victimes du criminel sexuel Jeffrey Epstein.
ats

Keystone-SDA

25.02.2026, 12:08

«Aujourd'hui le monde verra Donald Trump devoir faire face à ces survivantes ici même, dans les gradins de la Chambre des représentants», a souligné l'élue démocrate Pramila Jayapal lors d'une conférence de presse.

«Il devra expliquer pourquoi des ambassadeurs et des princes ont été arrêtés dans d'autres pays alors qu'ici, en Amérique, pas la moindre enquête n'a été annoncée contre les pédophiles et les prédateurs de l'effroyable réseau d'exploitation sexuelle d'Epstein», a-t-elle ajouté, en référence notamment au Royaume-Uni.

«Ce soir, lors du discours sur l'état de l'Union, le président va devoir se rendre compte que le pays est constitué de survivantes et de leurs alliés», a renchéri son collègue Jamie Raskin, principal élu démocrate de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, exigeant une fois de plus toute la transparence sur ce dossier.

«Celles d'entre nous qui ont vécu les horreurs du monde d'Epstein ont toujours su que ce n'était pas uniquement l'histoire d'un homme puissant», a affirmé Lisa Phillips, une des victimes de Jeffrey Epstein invitées à assister au discours.

Discours fleuve devant le Congrès. «Vous devriez avoir honte» - Donald Trump se congratule et bat un record !

Discours fleuve devant le Congrès«Vous devriez avoir honte» - Donald Trump se congratule et bat un record !

Poursuites

«Il ne s'est jamais agi d'une crise de la richesse et des privilèges en Amérique. Cela a toujours été une crise de corruption mondiale», a-t-elle poursuivi, appelant à l'ouverture d'enquêtes indépendantes dans le monde entier sur «chacune des personnes de pouvoir citées dans ces documents».

Le ministère américain de la Justice a publié le 30 janvier «plus de trois millions de pages» en partie caviardées du dossier Epstein, affirmant que l'administration Trump s'était ainsi acquittée de son obligation, imposée par une loi adoptée en novembre par le Congrès, de faire toute la lumière sur ce dossier politiquement explosif.

Ces documents ne contiennent pas d'élément pouvant aboutir à des poursuites supplémentaires, avait prévenu d'emblée le numéro 2 du ministère, Todd Blanche, ancien avocat personnel de Donald Trump.

Bien que la simple mention du nom d'une personne dans le dossier ne suppose aucun acte répréhensible a priori de sa part, de nombreuses personnalités redoutent les répercussions des révélations sur leurs liens passés avec le criminel sexuel, mort en prison en août 2019 à New York avant son procès.

«C'était mal». Andrew aurait fait financer ses «massages» par le contribuable

«C'était mal»Andrew aurait fait financer ses «massages» par le contribuable

Les plus lus

Explosion spectaculaire près de Zurich: le bruit entendu à 15 km
Justin Murisier critique les JO : «Ce n’est pas l’esprit du sport»
Guy Parmelin confirme: les nouvelles taxes US remplacent les anciennes
Le point avant la reprise : «Odi» quasi sacré et des luttes intenses
«J'ai dix à trente minutes par jour où je me sens bien. Le reste du temps, c'est terrible»
L'A9 fermée entre Bex et St-Maurice direction Valais