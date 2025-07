Désormais, il est possible de sentir... comme Donald Trump. Le président américain a lancé son nouveau parfum.

Trump promociona un perfume con una figura de sí mismo por 249 dólares el frasco https://t.co/4UDUyMGKgn — infoLibre (@_infoLibre) July 1, 2025

Keystone-SDA ATS

Sur son réseau social Truth Social, il vante sa création baptisée «Victory 45-47», un clin d'œil à son double statut de 45e et 47e président des Etats-Unis. Le flacon, doré, arbore une statuette à son effigie. Le parfum se décline en version homme et femme, au prix affiché de 249 dollars, soit 196 francs suisses.

«Ce parfum symbolise la victoire, la force et le succès», assure Donald Trump, avant de glisser son message marketing: «Achetez vite un flacon, et n'oubliez pas d'en acheter un pour vos proches. Profitez-en, amusez-vous et continuez à gagner!»

Ce n'est pas la première fois que Donald Trump promeut un produit dérivé. Il possède déjà une ligne de parfums ainsi qu'une marque de baskets à son nom. Par ailleurs, son organisation prévoit de lancer un smartphone avec abonnement télécom après l'été.