«Merci, Monsieur le Président» Donald Trump renomme un proche d'Elon Musk à un poste clé

ATS

5.11.2025 - 07:40

Après plusieurs revirements, Donald Trump a annoncé mardi renommer le milliardaire Jared Isaacman, un proche d'Elon Musk, pour prendre la tête de la puissante agence spatiale américaine (Nasa). M. Trump avait pourtant écarté M. Isaacman en mai.

La nomination de Jared Isaacman à la tête de la Nasa doit à présent être confirmée par le Sénat américain.
ats

Keystone-SDA

05.11.2025, 07:40

«La passion de Jared pour l'espace, son expérience d'astronaute et son dévouement à repousser les limites de l'exploration, à percer les mystères de l'univers et à faire progresser la nouvelle économie spatiale font de lui la personne idéale pour mener la Nasa vers une nouvelle ère pleine d'audace», a justifié le président américain sur son réseau Truth Social.

Fin mai, le républicain avait retiré in extremis sa nomination pour prendre la tête de la Nasa, justifiant son revirement par un «examen approfondi» des «associations antérieures» de l'homme d'affaires, qui avait par le passé fait des dons à des élus démocrates.

Cette marche arrière était survenue au moment même où les relations entre Donald Trump et le multimilliardaire Elon Musk se dégradaient, les tensions entre les deux hommes ayant fini par exploser spectaculairement début juin.

Depuis, un apaisement relatif a semblé s'opérer entre les deux hommes, qui ont notamment été vus côte à côte lors d'un hommage en septembre à l'influenceur conservateur Charlie Kirk.

Espace. La Lune bientôt nucléaire? La NASA dégaine son plan audacieux

EspaceLa Lune bientôt nucléaire? La NASA dégaine son plan audacieux

«Merci»

Donald Trump avait nommé une première fois Jared Isaacman en décembre dernier, un choix qui avait suscité des inquiétudes sur d'éventuels conflits d'intérêt.

L'homme d'affaires de 42 ans est réputé très proche du patron de SpaceX Elon Musk, avec lequel il a des liens financiers étroits, mais est soutenu par de nombreux acteurs du secteur spatial qui le considèrent compétent et passionné.

«Merci, Monsieur le Président», a réagi mardi M. Isaacman sur la plateforme X d'Elon Musk en remerciant la «communauté des amoureux de l'espace». Elon Musk a quant à lui réagi en partageant sur son réseau trois émoticônes: un coeur, une fusée et le drapeau américain.

La nomination de Jared Isaacman à la tête de la Nasa doit à présent être confirmée par le Sénat américain. Jared Isaacman a fait fortune dans les paiements en ligne à la tête de son entreprise Shift4 Payment et est par ailleurs le premier astronaute privé à avoir effectué une sortie extra-véhiculaire dans l'espace, lors d'une mission privée menée par... SpaceX.

Sa nouvelle nomination survient après de vives tensions entre Elon Musk et le ministre des Transports de Trump Sean Duffy chargé de la gestion par intérim de la Nasa.

Le multimilliardaire s'en est récemment pris frontalement à M. Duffy après que ce dernier a évoqué la possibilité de se passer de son entreprise pour retourner sur la Lune, en raison de retards pris par SpaceX. Des propos qui avaient irrité au plus haut point le multimilliardaire. Selon des informations de presse, M. Duffy s'opposait à ce que M. Isaacman soit nommé une deuxième fois et souhaitait garder la gestion de la Nasa.

Etats-Unis. Trump prive la NASA de 20% de ses effectifs

Etats-UnisTrump prive la NASA de 20% de ses effectifs

