Donald Trump révoque la protection policière de Kamala Harris

Donald Trump a décidé de révoquer la protection policière dont bénéficiait Kamala Harris en tant qu'ancienne vice-présidente des Etats-Unis, ont confirmé vendredi la Maison Blanche ainsi que l'entourage de l'ancienne candidate démocrate.

Keystone-SDA ATS

«La vice-présidente remercie le Secret Service (service d'élite chargé de la protection des hautes personnalités politiques, NDLR) pour son professionnalisme, son dévouement et son engagement sans failles en matière de sécurité», a déclaré à l'AFP une conseillère de Kamala Harris.

Les vice-présidents américains bénéficient habituellement de six mois de protection policière rapprochée, par le Secret Service, après avoir quitté leurs fonctions. Cette période avait pris fin le 21 juillet pour Kamala Harris, a précisé la Maison Blanche à l'AFP. La protection avait toutefois été prolongée par l'ancien président Joe Biden avant la fin de son mandat (2021-2025), selon la chaîne CNN.

L'ex-candidate démocrate a récemment annoncé la sortie d'un livre intitulé «107 Days» ("107 Jours"), dans lequel elle revient sur sa campagne de 2024 contre Donald Trump. Le livre, prévu pour fin septembre, fera l'objet d'une tournée de promotion par Kamala Harris.