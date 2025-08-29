Donald Trump révoque la protection policière de Kamala Harris

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«107 Days» Donald Trump révoque la protection policière de Kamala Harris

ATS

29.8.2025 - 15:24

Donald Trump a décidé de révoquer la protection policière dont bénéficiait Kamala Harris en tant qu'ancienne vice-présidente des Etats-Unis, ont confirmé vendredi la Maison Blanche ainsi que l'entourage de l'ancienne candidate démocrate.

Donald Trump a décidé de révoquer la protection policière dont bénéficiait Kamala Harris.
Donald Trump a décidé de révoquer la protection policière dont bénéficiait Kamala Harris.
ats

Keystone-SDA

29.08.2025, 15:24

«La vice-présidente remercie le Secret Service (service d'élite chargé de la protection des hautes personnalités politiques, NDLR) pour son professionnalisme, son dévouement et son engagement sans failles en matière de sécurité», a déclaré à l'AFP une conseillère de Kamala Harris.

Les vice-présidents américains bénéficient habituellement de six mois de protection policière rapprochée, par le Secret Service, après avoir quitté leurs fonctions. Cette période avait pris fin le 21 juillet pour Kamala Harris, a précisé la Maison Blanche à l'AFP. La protection avait toutefois été prolongée par l'ancien président Joe Biden avant la fin de son mandat (2021-2025), selon la chaîne CNN.

L'ex-candidate démocrate a récemment annoncé la sortie d'un livre intitulé «107 Days» ("107 Jours"), dans lequel elle revient sur sa campagne de 2024 contre Donald Trump. Le livre, prévu pour fin septembre, fera l'objet d'une tournée de promotion par Kamala Harris.

«107 jours». Kamala Harris va raconter «les coulisses» de sa campagne dans un livre

«107 jours»Kamala Harris va raconter «les coulisses» de sa campagne dans un livre

Les plus lus

«Idéologie de charognards» - Vives tensions entre Poutine et Macron !
Une célèbre milliardaire suisse est décédée
Donald Trump révoque la protection policière de Kamala Harris
Ces arnaques te font perdre beaucoup d’argent sur Internet !
Le Lausanne-Sport recevra un club mythique du foot italien à la Tuilière !
«L'un des plus grands génies contemporains» s’est éteint