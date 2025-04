Donald Trump : une «liste» rouge qui va défrayer la chronique !

Le gouvernement américain va publier une «liste» de villes et Etats qui font «obstruction» selon la Maison Blanche à l'application de la politique migratoire de Donald Trump, a annoncé lundi la porte-parole de l'exécutif.

Donald Trump va signer dans l'après-midi un décret exécutif. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Le président américain va signer dans l'après-midi un décret exécutif «centré sur la protection de la population américaine vis-à-vis des immigrants clandestins criminels», a déclaré Karoline Leavitt lors d'un point presse.

La porte-parole a précisé que le texte ordonnerait aux ministres de la Justice et de la Sécurité intérieure de publier cette liste.

Depuis son retour à la Maison Blanche fin janvier, Donald Trump répète vouloir mettre en place l'une des promesses phares de sa campagne avec la mise en place d'un programme massif d'expulsion d'immigrés en situation irrégulière.

Le président républicain a également entamé une passe d'armes avec les villes ou collectivités locales qui revendiquent le statut de «sanctuaires» pour les migrants, en signant un décret pour supprimer les fonds fédéraux qui leur seraient alloués. Comme pour un certain nombre de ses décrets, un juge l'a estimé anticonstitutionnel et a interdit vendredi à l'administration Trump de supprimer ou conditionner ces fonds fédéraux.

Le statut, non officiel, de ville ou Etat «sanctuaire» correspond à des politiques mises en place par certaines autorités locales et qui dans les faits vise à limiter les informations sur les immigrants qu'elles partagent avec les autorités fédérales.

Dans certains cas, les polices locales ont l'interdiction, avec ces directives, d'interpeller un migrant en situation irrégulière sur la seule base de son statut migratoire.

Tom Homan, le responsable du programme d'expulsions voulu par Donald Trump, était présent lundi au point-presse de la Maison Blanche aux côtés de la porte-parole Karoline Leavitt, et a affirmé que ses équipes ciblaient ceux qui font porter «des menaces à la sécurité publique».

L'exécutif américain a ainsi fait installer lundi, tout au long de l'allée menant à la Maison Blanche, les photographies de 100 personnes présentées comme des immigrés en situation irrégulière coupables de divers crimes et délits, arrêtés par les forces de l'ordre depuis le retour au pouvoir de Donald Trump.

«Je n'arrive pas à croire qu'un quelconque élu, et particulièrement un juge, estime qu'on ne devrait pas faire cela et qu'ils ne devraient pas nous aider», a déclaré Tom Homan à propos des villes et Etats «sanctuaires» et du magistrat qui a interdit au gouvernement américain de leur conditionner des fonds fédéraux.