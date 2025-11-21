  1. Clients Privés
Vaste scandale Dons illégaux à Barack Obama : un célèbre rappeur dans la tourmente

Gregoire Galley

21.11.2025

La star du hip-hop Pras Michel, membre des Fugees, a été condamné jeudi à 14 ans de prison pour acheminement illégal de contributions étrangères à la campagne de réélection de l'ex-président américain Barack Obama, en 2012, selon des médias américains.

La star du hip-hop Pras Michel aurait en partie financé la campagne d'Obama en 2012.
La star du hip-hop Pras Michel aurait en partie financé la campagne d'Obama en 2012.
ats

Agence France-Presse

21.11.2025, 11:27

En avril 2023, l'artiste américano-haïtien Prakazrel Michel, connu sous le nom de Pras, 53 ans, avait été reconnu coupable de participation à une campagne d'influence menée par un financier malaisien, au coeur d'un vaste scandale de corruption.

Entre 2012 et 2017, la star du hip-hop aurait perçu plus de 120 millions de dollars de la part du Malaisien Low Taek Jho, considéré comme le cerveau du scandale du fonds souverain malaisien 1MDB.

Selon l'accusation, cette somme aurait en partie financé la campagne d'Obama en 2012. Les dons en provenance de l'étranger étant interdits aux Etats-Unis, ils auraient été réalisés via des prête-noms et sociétés offshore.

Pras Michel avait aussi été reconnu coupable de conspiration, de faux et usage de faux et d'avoir servi comme agent dissimulé d'un gouvernement étranger.

Il était aussi jugé pour du lobbying illicite au profit de la Chine en 2017, auprès de la première administration Trump. Il comptait demander l'extradition vers Pékin de l'entrepreneur controversé Guo Wengui, accusé d'avoir floué des milliers d'investisseurs pour plus d'un milliard de dollars.

«Sans remords»

Selon le New York Times, son avocat Peter Zeidenberg a dénoncé un verdict sans preuves et une peine «complètement disproportionnée». Il a indiqué que son client ferait appel.

Les procureurs avaient pour leur part souligné en 2024 que les directives fédérales recommandaient une peine de prison à vie pour Michel. Ils avaient réclamé une «peine sévère d'emprisonnement», selon leurs réquisitions écrites, consultées par l'AFP.

Ils accusaient notamment le musicien d'avoir «trahi son pays pour de l'argent» et «menti sans remords et sans relâche pour mener à bien ses stratagèmes».

Michel, natif de Brooklyn dont les parents ont immigré aux États-Unis depuis Haïti, est un membre fondateur des Fugees, aux côtés de ses amis d'enfance Lauryn Hill et Wyclef Jean. Le groupe a remporté deux Grammy Awards à leur apogée dans les années 1990 et a vendu des dizaines de millions d'albums.

