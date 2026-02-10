  1. Clients Privés
Dossier Epstein Pourquoi six noms ont-ils été caviardés sans explication?

ATS

10.2.2026 - 07:34

Les noms de six hommes ont été occultés sans explication par le ministère de la Justice dans le dossier du criminel sexuel Jeffrey Epstein, ont dénoncé des élus américains. Ces derniers ont pu examiner lundi des documents non caviardés.

«Ce qui m'a posé problème est que les noms d'au moins six hommes ont été caviardés alors qu'ils sont probablement impliqués du fait de leur inclusion dans ces documents», a déclaré Thomas Massie aux journalistes à la sortie du ministère.
«Ce qui m'a posé problème est que les noms d'au moins six hommes ont été caviardés alors qu'ils sont probablement impliqués du fait de leur inclusion dans ces documents», a déclaré Thomas Massie aux journalistes à la sortie du ministère.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.02.2026, 07:34

Le ministère de la Justice a publié le 30 janvier «plus de trois millions de pages» en partie caviardées du dossier Epstein, affirmant que l'administration Trump s'était ainsi acquittée de son obligation, imposée par une loi adoptée en novembre par le Congrès, de faire toute la lumière sur ce dossier politiquement explosif.

Plusieurs parlementaires des deux grands partis américains ont commencé à consulter lundi les documents non occultés, le ministère de la Justice ayant envoyé une lettre la semaine dernière aux élus pour les informer de la possibilité de le faire sur place sur ordinateur.

«Silence prêt à être acheté». Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, exige une grâce de Trump

«Silence prêt à être acheté»Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, exige une grâce de Trump

Parmi eux figurent les deux coauteurs de la loi de transparence sur l'affaire Epstein, tous deux élus à la Chambre des représentants, le républicain Thomas Massie et le démocrate Ro Khanna.

«Ce qui m'a posé problème est que les noms d'au moins six hommes ont été caviardés alors qu'ils sont probablement impliqués du fait de leur inclusion dans ces documents», a déclaré Thomas Massie aux journalistes à la sortie du ministère.

«Il y a six hommes, certains avec leur photo, dont les noms ont été caviardés, sans explication de pourquoi ils l'ont été», a précisé Ro Khanna.

Les deux parlementaires se sont refusés à révéler l'identité de ces six hommes, mais l'un d'eux est «assez haut placé dans un gouvernement étranger», a indiqué M. Massie, son collègue évoquant «une personnalité assez éminente» parmi les cinq autres.

«Ils doivent réviser leur propre copie»

La loi autorise des caviardages dans de strictes conditions, essentiellement pour préserver l'intimité des victimes.

En revanche, elle interdit expressément toute rétention de documents au motif du tort que leur publication pourrait causer à qui que ce soit, «responsable gouvernemental, personnalité publique ou dignitaire étranger», ou de leur «caractère politiquement sensible».

Une bonne partie des documents consultés par les parlementaires restent «caviardés», s'est étonné Ro Khanna. «C'est dû au fait que les documents fournis au ministère de la Justice par le FBI ou les grands jurys (l')étaient déjà», a-t-il expliqué.

«Nous devons donner au ministère de la Justice une chance de revoir sa copie et de corriger ses erreurs», a affirmé M. Massie. «Ils doivent réviser leur propre copie ou la faire vérifier par quelqu'un d'autre», a-t-il insisté.

La masse de nouveaux documents ne contient pas d'élément pouvant aboutir à des poursuites supplémentaires, avait prévenu d'emblée le 30 janvier le numéro 2 du ministère, Todd Blanche.

Bien que la simple mention du nom d'une personne dans le dossier ne suppose aucun acte répréhensible a priori de sa part, de nombreuses personnalités redoutent les répercussions des révélations sur leurs liens passés avec le criminel sexuel.

