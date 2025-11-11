  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Valais Dossier Rhône 3 : les associations écologistes font la moue

ATS

11.11.2025 - 08:48

Le WWF, Pro Natura et la Fédération valaisanne des pêcheurs amateurs se disent peu satisfaites des lignes directrices adoptées par le Conseil d'Etat valaisan en lien avec la troisième correction du Rhône. Les associations parlent de baisse des objectifs de protection.

Le WWF, Pro Natura et la Fédération valaisanne des pêcheurs amateurs ne sont pas sur la même longueur d'onde que le Conseil d'Etat valaisan face au projet Rhône 3 (photo d'illustration).
Le WWF, Pro Natura et la Fédération valaisanne des pêcheurs amateurs ne sont pas sur la même longueur d'onde que le Conseil d'Etat valaisan face au projet Rhône 3 (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

11.11.2025, 08:48

11.11.2025, 09:10

A leurs yeux, le projet du Conseil d'Etat qui vise à simplifier et à accélérer la sécurisation de la plaine du Rhône, laisse perplexe. «Ce choix revient surtout à baisser les objectifs de protection et à réduire l'espace prévu pour le futur Rhône, alors même que les experts indépendants appellent à maintenir une approche robuste et cohérente», estiment-elles mardi dans un communiqué conjoint.

«Un tel projet de protection exige avant tout une base scientifique solide, une ingénierie rigoureuse et une démarche participative globale. Le projet, approuvé, il y a neuf ans, réunit tous ces éléments», poursuivent-elles. «Il ne manque que le courage de le mettre enfin en oeuvre», affirme Marie-Thérèse Sangra, secrétaire régionale du WWF, citée dans le communiqué.

Un projet insuffisamment moderne

Pour Jérémy Savioz, chargé d’affaires de Pro Natura Valais, «la révision du projet en cours telle que définie par les lignes directrices s’opposent à une protection contre les crues modernes et durables conforment aux standards helvétiques et aux intérêts de la population et des milieux économiques dans la plaine du Rhône.»

Pour les trois associations, «le développement d’un projet révisé de troisième correction du Rhône nécessite du temps et retardera d’autant la mise en oeuvre de la protection de la population et des biens de la plaine aujourd'hui menacés par les crues du Rhône.»

Et d'ajouter: «l’approche sectorielle préconisée par les lignes directrices met en danger l’homogénéité de l’atteinte des objectifs du projet dans toute la plaine avec des risques de délai prolongé pour l’approbation des projets d’exécution.»

Inquiétudes financières

Les trois associations se disent également inquiètes: «un projet remettant en question l’emprise du Rhône et les objectifs écologiques ne serait pas conforme aux bases légales et pourrait ne plus remplir les conditions d’octroi du crédit octroyé par la Confédération, en 2019, soit 1,02 milliard de francs.»

Pour le WWF, Pro Natura et la Fédération valaisanne des pêcheurs amateurs, «réduire les objectifs de protection dans un contexte de recrudescence des événements climatiques graves et revoir à la baisse l’aménagement du Rhône ne va pas dans le sens des intérêts de la population,»

Les plus lus

«Vladimir Poutine n’a pas les moyens de ses ambitions»
Un animal effrayant découvert en Australie
Emoi en Saône-et-Loire : un «choc frontal» fait plusieurs morts
«La bonne étoile»: quand Poelvoorde veut devenir juif pour manger à l'oeil!
«Moi j'ai une image de brute» - Jean-Luc Mélenchon embarrassé
Genève : un célèbre portrait royal corrigé après une découverte surprenante !