Les douaniers français ont saisi le 22 février 5500 comprimés érectiles contrefaits et d'autres contrefaçons de luxe au poste frontière de La Cure près de Saint-Cergues (VD). Cette découverte a été faite dans un camion immatriculé en Pologne et conduit par un chauffeur ouzbek.

Keystone-SDA ATS

Le chauffeur, qui arrivait des Pays-Bas et se rendait en Italie, s'est trompé de chemin en Suisse. A son passage par erreur au poste frontière de La Cure, une brigade des douanes françaises contrôle le véhicule.

«Le chargement révèle une multitude de produits contrefaisant des marques de luxe. La mauvaise qualité des articles (traces de colle, odeur, étiquettes...) ne laisse aucun doute sur le caractère contrefaisant», indiquent vendredi les douanes dans un communiqué.

«L'inventaire et la procédure prendront toute la nuit, en raison de la variété et de la quantité de marchandises: 75 ceintures, des chaussettes, 70 paires de chaussures, des portefeuilles, 188 sacs à main, 62 parfums, 70 montres, des lunettes, bijoux, 160 matériels audio, 145 vêtements divers», ajoute-t-on. Les marchandises, qui étaient destinées au marché parallèle italien, ont été saisies et seront détruites.