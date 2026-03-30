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Genève Double délit de fuite après un choc entre une voiture et un scooter

ATS

30.3.2026 - 18:00

Un accident entre une voiture et un scooter a eu lieu lundi en début d'après-midi dans le quartier des Eaux-Vives à Genève. L'automobiliste a quitté les lieux sans s'occuper du scootériste blessé. Et un suraccident s'est produit dans la foulée, impliquant un passant qui est aussi parti sans demander son reste.

Un accident aux Eaux-Vives entre une voiture et un scooter a fait deux blessés, dont un grave (image d'illustration).
Un accident aux Eaux-Vives entre une voiture et un scooter a fait deux blessés, dont un grave (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

30.03.2026, 18:00

30.03.2026, 18:04

L'accident s'est produit vers 13h45 à l’intersection de la rue des Eaux-Vives et de la rue François-Versonnex, indique lundi la police cantonale. Né en 1968, l'automobiliste arrivait de la rue du Lac quand le heurt a eu lieu avec le scootériste né en 1972.

Suite au choc, le conducteur du scooter a chuté et a été blessé. L’automobiliste, qui n’est pas resté sur les lieux de l’accident, a été intercepté plus tard dans la journée par une patrouille.

Le scooter, qui se trouvait au sol, a été relevé par un passant. Lors de la manipulation de ce véhicule, cet inconnu a perdu la maitrise de l’engin et a percuté une piétonne, la blessant grièvement. La police recherche des témoins qui auraient vu cet homme qui n'est pas non plus resté sur place.

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