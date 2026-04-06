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Doubs Deux morts dont une fillette de 9 ans dans un incendie

ATS

6.4.2026 - 08:27

Deux personnes, un père de 51 ans et sa fille de 9 ans, sont mortes dans l'incendie de leur maison dans la nuit de samedi à dimanche à Rougemont, dans le Doubs, a-t-on appris auprès des pompiers et des gendarmes.

La gendarmerie mène une enquête pour déterminer les causes de l'incendie (image symbolique).
La gendarmerie mène une enquête pour déterminer les causes de l'incendie (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

06.04.2026, 08:27

06.04.2026, 08:29

Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés vers 03h00 du matin pour un feu d'habitation, dans le centre de cette commune d'un millier d'habitants, située à une quarantaine de kilomètres de Besançon. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie, a précisé la gendarmerie du Doubs.

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