Deux personnes, un père de 51 ans et sa fille de 9 ans, sont mortes dans l'incendie de leur maison dans la nuit de samedi à dimanche à Rougemont, dans le Doubs, a-t-on appris auprès des pompiers et des gendarmes.

La gendarmerie mène une enquête pour déterminer les causes de l'incendie (image symbolique). ATS

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Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés vers 03h00 du matin pour un feu d'habitation, dans le centre de cette commune d'un millier d'habitants, située à une quarantaine de kilomètres de Besançon. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie, a précisé la gendarmerie du Doubs.