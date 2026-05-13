Un homme de 25 ans a été condamné mercredi à Besançon à 18 ans de réclusion pour refus d'obtempérer aggravé et tentative de meurtre à l'encontre d'un policier. Il avait trainé le malheureux sur 33 mètres sous les roues de sa voiture, à Montbéliard en 2023.

Le policier avait subi de multiples blessures, notamment aux poignets, aux côtes et au visage (photo prétexte). ATS

Keystone-SDA ATS

La peine infligée par la cour d'assises du Doubs est conforme au réquisitoire de l'avocat général Frédérik Muyle, qui avait réclamé entre 15 et 18 ans de réclusion criminelle.

Les faits remontent au 21 septembre 2023. Des policiers repèrent le véhicule d'Enzo Betelli stationné dans le garage de sa mère. Deux agents s'approchent en vue d'opérer un contrôle et lui demandent d'en sortir.

Mais il refuse d'obtempérer, démarre le moteur et enclenche la marche arrière, accrochant un policier sous ses roues et le traînant sur 33 mètres, avant de s'enfuir.

La victime a souffert de multiples fractures, aux poignets, aux côtes et de «plaies spectaculaires au visage», a indiqué son avocat Pierre-Henri Surdey. L'homme a depuis repris son métier de policier.

A la barre, Enzo Betelli, connu des services de police avec plusieurs mentions à son casier judiciaire, s'est défendu de toute intention de tuer. «Oui, j'ai fui, mais non je n'ai pas voulu donner la mort», a-t-il affirmé. Mercredi matin, avant que la cour ne se retire pour délibérer, il a présenté ses excuses à la victime.

«C'était lui ou moi»

L'accusé «savait que le policier était sous sa voiture, il n'y a aucun doute», avait de son côté estimé l'avocat général. «Vous (...) avez forcément senti le choc, entendu les hurlements, puisque tout le monde les a entendus», lui a-t-il lancé.

Sur des écoutes téléphoniques, il dit à sa mère «je le savais, mais c'était lui ou moi», a encore pointé le magistrat.

L'avocat de la victime, Pierre-Henri Surdey, a souligné le «geste héroïque» de l'autre policier présent, qui a réussi à «faire feu, blesser le conducteur de manière superficielle» et faire stopper le véhicul

Pour la défense, Jules Briquet a mis en avant le «parcours de vie chaotique» de l'accusé, baladé de foyer en foyer de 6 à 16 ans, parce que sa soeur frappait sa mère, puis livré à lui-même et soumis un temps à la prostitution. Dans cette affaire, «il n'y a pas de mort et pas de pronostic vital», même si l'accusé a reconnu avoir fait «la plus grosse connerie» de sa vie, a-t-il plaidé.