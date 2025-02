Douze étudiants d'une université sont morts dans un accident de bus impliquant un camion qui a également fait 21 blessés dans l'Etat de Sao Paulo, dans le sud-est du Brésil, ont annoncé vendredi les autorités locales.

Les accidents mortels sont fréquents sur les routes du Brésil. En décembre, 41 personnes avaient péri dans un accident d'autobus dans l'Etat du Minas Gerais (sud-est), le pire bilan dans le pays depuis 2007 (image d'illustration).

«Nous nous réveillons avec la triste nouvelle de cette tragédie qui a tué 12 étudiants dans un terrible accident entre un bus et un camion», a écrit sur X le gouverneur Tarcisio Freitas.

L'accident a eu lieu jeudi soir à 17 km de la ville de Nuporanga, dans l'intérieur des terres de l'Etat le plus peuplé du Brésil.

Trois étudiants, sur les 21 blessés hospitalisés, se trouvaient toujours à l'hôpital, dans un état stable et sans que leur pronostic vital soit engagé, a indiqué la Défense civile. Un quatrième, souffrant d'un traumatisme crânien, a été transporté dans une autre localité.

Trois jours de deuil

Selon Tarcisio de Freitas, les étudiants étaient partis de l'université de Franca, dans l'Etat de Sao Paulo, et rentraient chez eux. Il a déclaré trois jours de deuil.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident mais selon un communiqué du gouvernorat de l'Etat de Sao Paulo, le conducteur du camion, qui est hospitalisé, a été placé en état d'arrestation pour «homicide involontaire et blessures corporelles par négligence» et pour avoir tenté de «fuir».

Selon les médias locaux, il se trouvait seul à bord du camion.

L'université a indiqué dans un communiqué apprendre «avec une grande tristesse et regret (...) que nos étudiants ont vu leurs rêves brisés dans un accident tragique», et annoncé la suspension des cours vendredi ainsi qu'une période de deuil.

