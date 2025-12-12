  1. Clients Privés
Témoins choqués Drame à Bex : un jeune stagiaire de 15 ans décède écrasé par des tuiles

ATS

12.12.2025 - 15:47

Un jeune stagiaire de 15 ans est décédé jeudi matin sur un chantier à Bex (VD) lors de la chute d'une palette de tuiles au moment du déchargement depuis un camion. L'élément s'est renversé sur lui au cours de la manipulation effectuée avec la grue du poids lourd, pour des raisons qu'une enquête devra déterminer.

Malgré l'intervention rapide des secours, la victime est décédée sur les lieux du drame (image d’illustration).
Malgré l'intervention rapide des secours, la victime est décédée sur les lieux du drame (image d’illustration).
ats

Keystone-SDA

12.12.2025, 15:47

12.12.2025, 16:07

L'accident est arrivé peu avant 09h00, précise vendredi la police cantonale vaudoise dans un communiqué. Malgré l'intervention rapide des secours, la victime, un Suisse habitant la région, est décédée sur les lieux du drame.

Plusieurs témoins présents sur les lieux ont été choqués et ont bénéficié de l'aide de l'Equipe de soutien d'urgence (ESU). Le Ministère public a été informé et la procureure de service a ouvert une enquête. Elle a confié les investigations aux spécialistes de l'unité de circulation de la gendarmerie pour le constat technique ainsi qu'aux enquêteurs de la gendarmerie territoriale.

