Un collégien de 13 ans a poignardé mercredi matin un autre élève du même âge au sein d'un établissement public de La Rochelle. Un geste dont la motivation «reste à confirmer», selon le parquet, qui a ouvert une enquête.

Le pronostic vital de la victime, poignardée «à l'épaule et au ventre» avec un opinel aux alentours de 09h30, «ne serait a priori pas engagé» mais «son état médical est décrit comme sérieux», ajoute le parquet de la Rochelle dans un communiqué.

Les faits se sont déroulés au sein du collège Beauregard dans l'est de la ville, a confirmé le rectorat, sans donner davantage de détails dans l'immédiat.

Une professeure s'est interposée et l'agresseur a été «rapidement pris en charge» par le personnel éducatif avant d'être interpellé et placé en garde à vue du chef de tentative de meurtre, indique encore le parquet.

«Ces actes sont inqualifiables (...) Toutes les suites, disciplinaires comme judiciaires, devront être prises avec la plus grande fermeté. L'École doit rester un lieu de protection absolue pour nos élèves comme pour les personnels», a réagi sur son compte X le ministre de l'Education Edouard Geffray.

Plusieurs agressions

Plusieurs agressions au couteau ont eu lieu ces derniers mois dans des établissements scolaires.

Des enseignants ont été blessés à Sanary-sur-Mer (Var), en février, Benfeld (Bas-Rhin) et Antibes en septembre. Une surveillante a été tuée à coups de couteau à Nogent (Haute-Marne) par un adolescent de 14 ans en juin 2025 et deux mois plus tôt, un lycéen avait tué une adolescente de 15 ans et blessé trois autres personnes dans un lycée de Nantes.

Face à la recrudescence de signalements d'armes blanches dans les écoles – qui ont bondi de 15% entre février 2024 et février 2025, selon le gouvernement -, des contrôles de sacs ont été renforcés. Environ 525 armes blanches ont ainsi été saisies entre mars et décembre 2025.

Selon M. Geffray, «107 opérations de fouilles de sacs ont été menées depuis le début de l'année scolaire» en Charente-Maritime, le département où a eu lieu l'agression mercredi, «dont une aux abords de ce collège avant les vacances d'hiver».