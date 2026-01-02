Les drapeaux seront hissés à mi-hauteur sur tout le territoire vaudois (archives). ATS

Suite au dramatique incendie survenu dans la nuit du Nouvel An à Crans-Montana, le Conseil d’État vaudois a décidé de mettre en berne les drapeaux sur tout le territoire vaudois, en signe de deuil et de solidarité. Il invite les communes de rejoindre cette action.

Keystone-SDA ATS

La mesure débute vendredi et durera pendant cinq jours, précise l'Etat de Vaud dans un communiqué. Les autorités vaudoises suivent ainsi la décision de la Confédération, qui a mis en berne les drapeaux sur le Palais fédéral à Berne.