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Drame de Crans-Montana La liste des prévenus s'allonge: quatre inculpations de plus

ATS

16.4.2026 - 11:18

La liste des inculpés en lien avec le drame de Crans-Montana s'allonge. Ils sont désormais au nombre de treize. Quatre personnes supplémentaires seront auditionnées en mai et juin, a appris jeudi Keystone-ATS d'une source proche du dossier.

Le nombre de personnes inculpées passe de 9 à 13 en lien avec le drame de Crans-Montana (archives).
Le nombre de personnes inculpées passe de 9 à 13 en lien avec le drame de Crans-Montana (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.04.2026, 11:18

16.04.2026, 11:31

L'actuel conseiller communal en charge de la sécurité de la commune de Crans-Montana est convoqué pour le 11 mai. L'actuel adjoint au chef de service de la sécurité publique de la commune sera, lui, auditionné le lendemain, toujours au campus Energypolis à Sion.

Ancien président de la commune de Chermignon (2009-2016), Jean-Claude Savoy devra répondre le 13 mai aux questions du pool des procureures et des avocats. Enfin, l'ex-municipal en charge de la sécurité (2013-2016) est convoqué pour le 3 juin.

Quant à Jacques Moretti, gérant du bar «Le Constellation», il est reconvoqué pour le vendredi 5 juin.

Dans cette affaire, les désormais 13 prévenus doivent tous répondre d'homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence.

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