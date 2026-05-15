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Une mère et sa fille parmi les victimes Drame de plongée aux Maldives : quatre corps encore introuvables à 60 mètres de fond

Basile Mermoud

15.5.2026

Les recherches se poursuivent vendredi aux Maldives pour retrouver les corps de quatre des cinq Italiens décédés la veille dans l'accident de plongée les plus meurtrier de l'archipel, ont indiqué les autorités.

La réglementation locale autorise des plongées jusqu’à une profondeur maximale de 30 mètres, mais il est connu que des professionnels expérimentés descendent plus bas.
La réglementation locale autorise des plongées jusqu’à une profondeur maximale de 30 mètres, mais il est connu que des professionnels expérimentés descendent plus bas.
AFP

Agence France-Presse

15.05.2026, 10:26

Le ministère italien des Affaires étrangères a annoncé jeudi soir la mort de cinq de ses ressortissants. Les victimes sont une professeure en biologie marine, sa fille, et deux jeunes chercheurs, a indiqué l'université de Gênes, où ils étudiaient ou travaillaient tous les quatre. La cinquième victime est leur instructeur de plongée.

«Des gardes-côtes et des forces de sécurité ratissent des zones maritimes reculées autour de l’endroit où les plongeurs ont été portés disparus jeudi après-midi» a indiqué Mohamed Ameen, le ministre du Tourisme des Maldives.

Ils effectuaient une plongée en grotte profonde sur l'atoll de Vaavu, situé à environ 90 minutes de bateau rapide de la capitale, Malé. L'archipel est une destination de vacances de luxe, avec ses plages de sable blanc et ses complexes hôteliers isolés, prisée des plongeurs.

Il est composé de 1.192 minuscules îles coralliennes dispersées sur quelque 800 kilomètres le long de l'équateur, dans l'océan Indien. En dépit des mauvaises conditions météorologiques, les recherches se sont poursuivies toute la nuit de jeudi à vendredi, ont indiqué des responsables locaux.

L’identité du plongeur dont le corps a été retrouvé n’a pas été rendue publique. La Force de défense nationale des Maldives (MNDF), qui coordonne les opérations de recherche et de secours, ont indiqué que le premier corps a été retrouvé dans une grotte à une profondeur de 60 mètres.

«On pense que les quatre autres plongeurs se trouvent également à l’intérieur de la même grotte», a-t-elle ajouté.

Enquête en cours. Cinq plongeurs italiens meurent dans des grottes sous-marines des Maldives

Enquête en coursCinq plongeurs italiens meurent dans des grottes sous-marines des Maldives

La réglementation locale autorise des plongées jusqu’à une profondeur maximale de 30 mètres, mais il est connu que des professionnels expérimentés descendent plus bas.

La police a indiqué que la mer était agitée dans l’atoll de Vaavu jeudi et qu’un avis de prudence avait été émis pour les bateaux de passagers et les pêcheurs. Les Italiens se trouvaient à bord d’un bateau de plongée et l’alerte a été donnée quand ils ne sont pas rentrés à l’heure prévue, a indiqué la police.

Les accidents liés à la plongée et aux sports nautiques sont relativement rares dans ce pays d’Asie du Sud, bien que plusieurs incidents mortels aient été signalés ces dernières années.

Selon les médias locaux, au moins 112 touristes sont morts dans des incidents liés à la mer dans l'archipel au cours des six dernières années, dont 42 victimes d'accidents de plongée ou de plongée avec tuba.

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