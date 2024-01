Drame en France: une agricultrice de 30 ans tuée sur un barrage routier

Une agricultrice a été tuée, son mari et sa fille adolescente ont été grièvement blessés par un véhicule qui a foncé mardi à l'aube sur un barrage routier dressé par les syndicats agricoles dans l'Ariège, a-t-on appris de sources concordantes.

Des agriculteurs français manifestent depuis quelques jours leur mécontentement, notamment par des blocages de route, pour réclamer des mesures allant de la simplification administrative à des indemnisations plus rapides en cas de calamités. AFP

Les trois occupants de la voiture qui a fauché la famille sur le barrage ont été interpellés et placés en garde à vue, selon une source policière.

«C'est dramatique d'en arriver là»

Dans un communiqué, la préfecture de l'Ariège a fait état d'une «personne décédée» et de «deux blessés graves» dans «un grave accident de la circulation» survenu à 05h45 à Pamiers «sur les lieux de la manifestation agricole».

«C'est dramatique d'en arriver là. La voiture a foncé à toute vitesse sur un mur de paille, qui protégeait le barrage des collègues», a confié à l'AFP un ami de la victime, Jérôme Bayle, figure de la mobilisation sur un autre barrage agricole, qui bloque l'A64 Toulouse-Bayonne depuis jeudi soir.

«Une voiture a foncé sur le barrage»

L’agricultrice décédée, âgée d'une trentaine d'années, était éleveuse de vaches limousines et productrice de maïs semence dans le village de Saint-Felix-de-Tournegat, à quelques kilomètres de Pamiers.

Son mari et sa fille adolescente sont dans un état très grave, «avec pronostic vital engagé», selon M. Bayle.

Selon une source policière, une «voiture a foncé sur le barrage pour une raison inconnue».

«Dans le moment particulier que vit l'agriculture, ce genre de drame est difficile à vivre», a déclaré sur RMC le président de la FNSEA Arnaud Rousseau.

Une minute de silence cet après-midi

L'accident «vient souligner la nécessité qu'on a d'être parfaitement organisé, de faire en sorte de respecter les consignes de sécurité, parce que ce qui est important pour nous est de faire passer nos messages», a-t-il aussi déclaré en appelant «tout le monde au calme et à la raison et à faire en sorte que cette colère s'exprime dans le respect des biens et des personnes».

A la suite du drame, les syndicats agricoles FDSEA et JA ont décidé de lever le barrage de Pamiers sur la RN20.

Le ministère de l'Agriculture a fait savoir que «le ministre et son équipe (étaient) en lien étroit avec la préfecture de l'Ariège pour connaître les circonstances exactes de l'accident».

A l'Assemblée nationale, le patron des députés communistes André Chassaigne a demandé une minute de silence cet après-midi en hommage à l'agricultrice tuée.

Des agriculteurs français manifestent depuis quelques jours leur mécontentement, notamment par des blocages de route, pour réclamer des mesures allant de la simplification administrative à des indemnisations plus rapides en cas de calamités.