Drame familial à Mouans-Sartoux : un homme tué par son fils à l’arme blanche

Un homme a été tué par son fils à l'arme blanche dimanche à Mouans-Sartoux, ville des Alpes-Maritimes située entre Grasse et Cannes, a-t-on appris de sources concordantes.

Le suspect a été interpellé aux alentours de 13H45, a indiqué la gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'AFP (photo d’illustration). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

La victime présentait «plusieurs blessures dont au moins une au niveau du cou», a expliqué une source proche de l'enquête.

L'assaillant, âgé d'une vingtaine d'années, a «assassiné son père (...) sur le seuil de l'appartement» familial situé à Mouans-Sartoux, a détaillé le maire de la commune, Pierre Aschieri. Ces faits, qui se sont produits peu avant 13H00 auraient pour origine un «drame intrafamilial», a confirmé une source proche du dossier.

Le suspect a été interpellé aux alentours de 13H45, a indiqué la gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'AFP. Contacté par l'AFP, le procureur de Grasse Éric Camous, qui se rendait sur place, n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.