Un habitant hospitalisé Drame la veille de Noël – Intervention massive des pompiers en Argovie

Petar Marjanović

26.12.2025

Le soir de Noël, un incendie s'est déclaré dans une maison de trois familles à Sarmenstorf. Plusieurs pompiers sont intervenus et une personne a été légèrement blessée.

Petar Marjanović

26.12.2025, 06:42

26.12.2025, 07:53

La veille de Noël, un incendie s'est déclaré dans un immeuble de Sarmenstorf (AG). Peu avant 20h30, la police cantonale argovienne a reçu l'information. Sur la base des premières informations, plusieurs corps de sapeurs-pompiers ont été appelés.

Les forces d'intervention ont combattu les braises et les foyers d'incendie au niveau du toit à l'aide de deux échelles pivotantes pour voitures et sous protection respiratoire. Pour atteindre les flammes, ils ont retiré des tuiles du toit. Un témoin oculaire raconte à blue News: «Les pompiers sont arrivés rapidement sur les lieux, mais il est vite apparu qu'il y avait encore quelqu'un à l'intérieur».

Le bâtiment concerné est un immeuble de trois appartements. L'habitant de l'appartement supérieur a subi de légères blessures lors de l'incendie et a été transporté en ambulance à l'hôpital de Muri. Les autres n'ont pas été blessés.

Aucune information n'est actuellement disponible sur la cause de l'incendie. Comme l'explique Aline Rey, porte-parole de la police cantonale argovienne, à BRK News, les enquêteurs chargés de l'incendie n'ont pas encore pu pénétrer dans l'immeuble, car les travaux d'extinction se sont poursuivis jusque tard dans la nuit.

Sarmenstorf se trouve dans le canton d'Argovie.
Sarmenstorf se trouve dans le canton d'Argovie.
Swisstopo

Nous ne disposons pas non plus de chiffres concrets sur les dégâts matériels. Selon la police, ils devraient toutefois être considérables. Outre les pompiers, la police cantonale argovienne et un service de secours sont intervenus.

