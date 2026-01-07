  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Enquête en cours Drame lié à un incendie dans un appartement à Lausanne

ATS

7.1.2026 - 09:33

Une quinquagénaire a perdu la vie dimanche soir dans l'incendie de son appartement à Lausanne. Elle a été découverte lors de l'intervention des secours.

Le corps de la victime a été découvert lors de l'intervention des secours (image d’illustration).
Le corps de la victime a été découvert lors de l'intervention des secours (image d’illustration).
ats

Keystone-SDA

07.01.2026, 09:33

La police a été alertée vers 19h35 qu'un incendie était en cours dans un appartement du chemin des Sauges. Lors des opérations de reconnaissance et d'extinction, une Suissesse domiciliée à Lausanne et née en 1970 a été découverte sans vie, a annoncé la police de Lausanne mercredi.

L’intervention rapide des pompiers a permis d'éviter la propagation de l’incendie à d’autres logements. Par mesure de précaution, la police de Lausanne a procédé à l’évacuation des appartements avoisinants.

Certains habitants avaient déjà quitté les lieux avant l'arrivée des secours, sans avoir été mis en danger. A 21h00, l'ensemble des résidents a pu regagner son domicile.

Une enquête a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin de déterminer les circonstances exactes de l’incendie et du décès.

Les plus lus

Fin de vie de Brigitte Bardot : les révélations poignantes de son mari
Stéphane Ganzer choqué par les manquements dans les contrôles
Phénomène d’une «ampleur rare» : nouveau chaos hivernal en France
«Il souffre» - Un footballeur de 19 ans brûlé sur 30% de son corps
Contrôle des bars : la Suisse manquerait-elle cruellement de moyens ?
Polémique : Donald Trump n’écarte pas la solution militaire !