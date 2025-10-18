  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pernambouc Drame routier au Brésil : au moins 15 morts dans un accident d’autocar

Basile Mermoud

18.10.2025

Au moins quinze passagers d'un autocar ont été tués dans un accident dans l'Etat brésilien de Pernambouc (nord-est), dont les circonstances restent à éclaircir, a annoncé samedi la police.

On dénombre pour le moment onze femmes et quatre hommes parmi les victimes. Le nombre de blessés n'a pas été confirmé (photo d’illustration).
On dénombre pour le moment onze femmes et quatre hommes parmi les victimes. Le nombre de blessés n'a pas été confirmé (photo d’illustration).
AFP

Agence France-Presse

18.10.2025, 15:51

L'accident a eu lieu vendredi soir quand le conducteur du car a perdu le contrôle du véhicule, à bord duquel se trouvaient trente personnes, a précisé la police de la circulation de Pernambouc.

Le conducteur «a pris la route à contresens et a percuté des rochers sur le bord de la route (...) puis il a heurté un talus de sable et s'est renversé», a ajouté la police dans un communiqué. On dénombre pour le moment onze femmes et quatre hommes parmi les victimes. Le nombre de blessés n'a pas été confirmé.

Appenzell. Un randonneur de 79 ans retrouvé mort dans l’Alpstein

AppenzellUn randonneur de 79 ans retrouvé mort dans l’Alpstein

Le conducteur a été légèrement blessé et a subi un test d'alcoolémie qui s'est révélé négatif, selon la police. Il a ensuite été transféré au poste de police. «Certains passagers ont été éjectés du véhicule, ce qui indique qu'ils ne portaient peut-être pas leur ceinture de sécurité», précise le communiqué de la police.

Les plus lus

Les États-Unis secoués par une vague de manifestations contre Trump
But gag et raté lunaire : Servette dans tous ses états à Thoune
Un méthanier explose au large du Yémen
Une des têtes d’affiche des Swiss Indoors se blesse gravement
Le renoncement d'Andrew «donne raison» à son accusatrice
«Je n'ai rien vu de tel sur d'autres parcours» - Le monde du golf en émoi