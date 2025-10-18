Au moins quinze passagers d'un autocar ont été tués dans un accident dans l'Etat brésilien de Pernambouc (nord-est), dont les circonstances restent à éclaircir, a annoncé samedi la police.

On dénombre pour le moment onze femmes et quatre hommes parmi les victimes. Le nombre de blessés n'a pas été confirmé (photo d’illustration). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

L'accident a eu lieu vendredi soir quand le conducteur du car a perdu le contrôle du véhicule, à bord duquel se trouvaient trente personnes, a précisé la police de la circulation de Pernambouc.

Le conducteur «a pris la route à contresens et a percuté des rochers sur le bord de la route (...) puis il a heurté un talus de sable et s'est renversé», a ajouté la police dans un communiqué. On dénombre pour le moment onze femmes et quatre hommes parmi les victimes. Le nombre de blessés n'a pas été confirmé.

Le conducteur a été légèrement blessé et a subi un test d'alcoolémie qui s'est révélé négatif, selon la police. Il a ensuite été transféré au poste de police. «Certains passagers ont été éjectés du véhicule, ce qui indique qu'ils ne portaient peut-être pas leur ceinture de sécurité», précise le communiqué de la police.