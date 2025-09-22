Malgré le désaccord du ministre de l'Intérieur et de premières décisions de justice défavorables, plusieurs mairies de France entendent faire flotter le drapeau palestinien lundi, pour marquer la reconnaissance d'un Etat palestinien par Paris.

SIGNÉ BFM - 71% des Français sont opposés à hisser le drapeau palestinien sur les mairies ce lundi, d'après un sondage Elabe pour BFMTV pic.twitter.com/ATSJfr5aNp — BFMTV (@BFMTV) September 22, 2025

Agence France-Presse Gregoire Galley

Le sujet de la reconnaissance -- essentiellement symbolique -- de la Palestine divise la société comme la classe politique en France, qui va présider avec l'Arabie saoudite la grand-messe annuelle des Nations unies largement dédiée à la guerre à Gaza. Le président Emmanuel Macron a poussé ferme en ce sens ces derniers mois.

Le premier secrétaire du Parti socialiste (PS), Olivier Faure, a donné consigne à ses édiles de pavoiser les mairies avec la bannière palestinienne pour marquer le coup. Il en a appelé au chef de l'Etat pour qu'il «autorise» cette initiative.

Car en face, le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau (Les Républicains, droite), enjoint les préfets de saisir la justice administrative pour tout drapeau, à défaut de pouvoir demander aux forces de l'ordre de les enlever.

Des maires de région parisienne, notamment, entendent bien faire flotter lundi le drapeau rouge, noir, blanc et vert au fronton de leurs hôtels de ville, et ce également en dépit de premières décisions de justice contre.

A Malakoff, la maire communiste Jacqueline Belhomme a décidé de ne pas retirer «avant mardi» la bannière palestinienne, faisant fi d'une injonction d'un tribunal administratif sur recours du préfet local. Ce dernier a de nouveau saisi la juridiction et réclame cette fois une sanction financière jusqu'au retrait.

«Il ne s'agit pas d'un acte militant de longue durée», mais d'un «choix» fait au moment où Emmanuel Macron doit officialiser la reconnaissance d'un Etat palestinien par la France, fait valoir auprès de l'AFP Mathie Hanotin, maire socialiste de Saint-Denis, près de Paris.

Le maire de la ville voisine de Saint-Ouen, Karim Bouamrane (PS), fera de même, mais en déployant également le drapeau israélien. Ses homologues socialistes de Lille Arnaud Deslandes, et de Nantes Johanna Rolland, respecteront aussi la consigne concernant la bannière de la Palestine.

Ordre dispersé

Néanmoins, la question divise au sein de la gauche: l'hôtel de ville de Créteil, juste au sud-est de Paris, ne suivra pas le mouvement. Le maire Laurent Cathala (PS) estime que «la première de ses responsabilités doit être de préserver la cohésion sociale au sein de la commune».

A Marseille (sud-est), deuxième ville de France, le maire Benoît Payan, à la tête d'une majorité de gauche, a de son côté promis «un acte fort» lundi, sans préciser lequel. Il ne s'agira en tout cas pas d'un pavoisement de drapeau.

Et dans le sud-ouest, le maire communiste d'une petite ville de 3.000 habitants, qui arborait le drapeau dès vendredi, l'a retiré le lendemain après saisine de la justice administrative par le préfet du département.

«L'Etat non seulement ne demande pas le pavoisement, mais demande le non-pavoisement», a insisté samedi le ministère de l'Intérieur, derrière lequel se rangent le centre, la droite et l'extrême droite.

Des élus et représentants des Républicains et du Rassemblement national (RN, extrême droite) ont fermement dénoncé le mouvement, demandant des condamnations ou critiquant une manoeuvre communautariste.

Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (sud-est) Renaud Muselier, issu du parti Renaissance de M. Macron, a lui prévenu qu'il installerait une vingtaine de drapeaux français, en réponse à ce qu'il qualifie de «calculs politiques».