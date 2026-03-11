Quelque 18'000 personnes ont dû évacuer du centre de Dresde mercredi après la découverte d'une bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit de la plus grande opération de ce type dans cette ville de l'est de l'Allemagne, ont indiqué les autorités.

Keystone-SDA ATS

Une équipe de déminage a été dépêchée sur place pour tenter de désamorcer cette bombe britannique de 250 kg découverte lors de travaux de reconstruction d'un pont sur l'Elbe partiellement effondré en 2024. La zone d'évacuation a été bouclée vers 9h00, a déclaré la police dans un communiqué.

Plus de 400 policiers et autres services d'urgence ont été déployés, appuyés par un hélicoptère et un drone, afin de vérifier que maisons, magasins, écoles, maisons de retraite et bureaux soient vides dans un rayon d'un kilomètre autour du projectile.

La bombe a été découverte mardi lors de travaux de déblaiement et de construction suite à l'effondrement partiel du pont Carola en septembre 2024. L'évacuation a touché des sites historiques majeurs, notamment le palais Zwinger et l'église Notre-Dame.

Déminage

Le détonateur de la bombe étant endommagé, il faut utiliser un découpeur à jet d'eau, ce qui «retardera évidemment» l'opération, a déclaré le porte-parole de la police Marko Laske à la chaîne publique MDR. Si cela ne fonctionne pas, les experts de l'équipe de déminage devront envisager de faire exploser la bombe sur place, a-t-il ajouté.

La capitale régionale de la Saxe a été lourdement bombardée par les Alliés les 13 et 14 février 1945, tuant jusqu'à 25'000 personnes et détruisant une grande partie de la vieille ville, connue pour son architecture baroque.

L'Allemagne reste truffée de bombes non explosées, régulièrement découvertes lors de chantiers de construction. Des bombes ont été retrouvées et désamorcés sur le site en janvier et août 2025, touchant à chaque fois des milliers de personnes.