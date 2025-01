Le Royaume-Uni a annoncé mercredi l'interdiction de plus de 20 «substances dangereuses» dont la xylazine, un anesthésiant à usage vétérinaire qui associé à des opioïdes fait des ravages depuis plusieurs années aux Etats-Unis.

La xylazine, qui est «de plus en plus utilisée en combinaison avec des opioïdes tels que l'héroïne», est désormais bannie.

«Je suis préoccupée par la présence croissante de ces drogues dans les rues du Royaume-Uni», a dit la secrétaire d'État en charge de la police, Diana Johnson, citée dans un communiqué. «Les drogues de synthèse provoquent des ravages partout où elles se trouvent», a-t-elle ajouté.

Depuis juin 2023, il y a eu au moins 400 décès au Royaume-Uni liés aux nitazènes et «ce chiffre devrait augmenter dans les années à venir», selon le communiqué.

Condamner les dealers à des peines plus lourdes

Au total, 22 molécules, qui peuvent être «des centaines de fois plus puissantes que l'héroïne», sont interdites par la nouvelle législation. Cela va permettre de condamner les dealers à des peines plus lourdes.

Cet anesthésiant à destination des chiens, chats, chevaux et bovins est depuis plusieurs années détournée, notamment aux Etats-Unis, pour être associée au fentanyl, un opiacé très puissant. Le mélange, appelé «tranq» ou «drogue du zombie» provoque chez les consommateurs des lésions cutanées impressionnantes et des overdoses mortelles.

Chiens détecteurs de drogue

Le Royaume-Uni forme des chiens intervenant dans le contrôle aux frontières pour détecter nitazène et fentanyl, afin d'empêcher ces substances d'entrer dans le pays.

Des membres des forces de police sont entraînés à administrer la naloxone, un médicament qui inverse les effets de l'overdose par opioïdes.

Six des 22 substances sont classées en catégorie A (avec la cocaïne, l'héroïne ou le LSD). Toute personne produisant ou fournissant ces produits peut désormais être condamnée à une peine de prison à perpétuité et/ou à une amende illimitée.

La xylazine est désormais classée en catégorie C. La production ou la fourniture de drogue de catégorie C peut être punie d'une amende et de jusqu'à 14 années de prison.