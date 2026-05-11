Drogue: vaste opération de la police vaudoise

La police vaudoise annonce avoir mené, le 28 avril dernier, une vaste opération dans plusieurs cantons et à l'étranger pour démanteler un réseau actif dans le trafic de drogue et le blanchiment d'argent. Une cinquantaine de policiers ont été engagés pour procéder, notamment, à l'interpellation de trois personnes.

Ce coup de filet a fait suite à «plusieurs années d'investigations» menées en collaboration avec le Ministère public (image d'illustration). sda

Keystone-SDA ATS

L'opération a été déployée simultanément dans les cantons de Vaud, Berne, Soleure, Zurich, Saint-Gall et Lucerne, mais aussi au Nigéria, en France et en Grèce, indique lundi la police vaudoise dans un communiqué.

Elle ajoute que ce coup de filet a fait suite à «plusieurs années d'investigations» menées en collaboration avec le Ministère public. Une enquête qui porte sur le blanchiment d'argent, via des agences de transfert de fonds, du revenu provenant de la vente de produits stupéfiants.

L'opération a été conduite grâce à la coordination d'Europol et de la Drug Enforcement Administration (DEA) aux Etats-Unis. L'Office fédéral de la police (fedpol) et l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ont également apporté leur soutien.

Opération policière de lutte contre le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent : plusieurs interpellations en Suisse et à l’étranger



👉🏻 Plus d'informations : https://t.co/c4Sn70hu29 pic.twitter.com/XLR3Xij7y4 — Police vaudoise (@Policevaudoise) May 11, 2026

Les trois personnes visées ont été interpelées, deux dans le canton de Berne et une autre en terre vaudoise. Elles ont été placées en détention provisoire. Des perquisitions ont aussi été réalisées à leur domicile et dans des agences de transfert de fonds situées à Lausanne, Berne et Lucerne.

«Des moyens informatiques, numériques et de communication ont été saisis pour la sauvegarde des données utiles à la suite des investigations», poursuit le communiqué. «Plusieurs centaines de milliers de francs» ont aussi été séquestrés.

Coopération nigériane

Au Nigéria, «de nombreux biens immobiliers et actifs ont également été saisis» par les autorités locales, dans le cadre de la coopération judiciaire internationale.

Un inspecteur ainsi qu'une analyste comptable de la Brigade financière de la police vaudoise se sont rendus sur place dans le cadre d'une commission rogatoire. Ils ont pris part à l'audition d'une personne prévenue de complicité depuis le Nigéria et procédé à diverses actions d'investigation avec les autorités nigérianes.

La police vaudoise souligne que l'enquête se poursuit sous la conduite du Ministère public d’arrondissement de Lausanne. Elle se refuse toutefois, à ce stade, à tout autre commentaire «afin de préserver le bon déroulement de l'enquête».