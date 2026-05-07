La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Suisse pour avoir violé les droits de l'organisatrice d'une manifestation (archives) ATS

La Cour européenne des droits de l'homme condamne la Suisse pour avoir violé la liberté de réunion et d'association de l'organisatrice d'une manifestation. Celle-ci avait été condamnée au pénal par les tribunaux suisses en raison d'un service d'ordre jugé peu efficace.