Drones Trafic aérien interrompu à l'aéroport de Bruxelles

ATS

4.11.2025 - 22:47

Le trafic aérien a de nouveau été interrompu peu avant 22h00 à Brussels Airport par mesure de sécurité, à la suite de l'observation de drones, a-t-on appris mardi soir auprès de Skeyes, responsable du contrôle du ciel belge.

Des drones ont été observés autour de l'aéroport de Bruxelles (archives).
Des drones ont été observés autour de l'aéroport de Bruxelles (archives).
ATS

Keystone-SDA

04.11.2025, 22:47

04.11.2025, 22:48

D'autres drones ont été signalés au-dessus des bases aériennes de Kleine-Brogel et de Florennes, mardi soir. Le trafic aérien en survol n'est pas affecté, a précisé le porte-parole de Skeyes, Kurt Verwilligen.

«Il n'y a actuellement pas de vols au départ ou à l'arrivée à Brussels Airport en raison de signalements de drones autour de l'aéroport», indique l'aéroport de Bruxelles sur son site internet. «Nous suivons la situation de près et fournirons des mises à jour dès que nous aurons plus d'informations.»

Plusieurs vols ont donc été déroutés vers les aéroports néerlandais de Schiphol et Maastricht Aachen Airport, selon l'agence de presse néerlandaise ANP. L'aéroport de Maastricht a indiqué qu'il s'agissait d'au moins quatre appareils. Selon un porte-parole de l'aéroport de Schiphol, deux vols ont été déroutés vers cet aéroport.

L'espace aérien au-dessus de l'aéroport avait déjà été temporairement fermé, peu avant 20 heures, à la suite de l'observation de drones.

Dans ce genre de circonstances, les procédures de sécurité prévoient une fermeture de l'espace aérien temporaire. Après trente minutes, des observations sont réalisées. Si plus rien n'est détecté, la circulation peut reprendre.

A Charleroi, deuxième aéroport de Belgique, le trafic a aussi été provisoirement suspendu pour les arrivées, par mesure de précaution, selon la firme exploitante. Aucune précision n'a été donnée sur la durée estimée des perturbations. L'aéroport de Liège est aussi touché.

Phénomène européen

Comme plusieurs pays européens depuis deux mois, la Belgique connaît des épisodes de survol de drones jugés suspects au-dessus de lieux ou d'infrastructures sensibles.

Le week-end dernier la base militaire de Kleine-Borgel (nord-est) qui abrite des armes nucléaires américaines a été survolée à trois reprises, ce qui a entraîné l'ouverture d'une enquête par le service de renseignement militaire belge.

Interrogé lundi le ministre de la Défense Theo Francken a refusé de pointer du doigt la Russie derrière ces incidents, mais a évoqué une opération coordonnée menée par «des professionnels» pour «déstabiliser» la Belgique.

«Ils sont en train d'essayer (de semer) la panique en Belgique», «c'est de la déstabilisation», a affirmé le ministre sur la radio publique francophone RTBF.

