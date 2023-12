Rob Ciesielski, un Américain de 43 ans, apprend l’espagnol depuis Washington. Amanda Lopez, une Philippine de 38 ans, s'initie au mandarin. Cette dernière avance si rapidement sur Duolingo qu’elle finit par se retrouver tout en haut du prestigieux classement de l’application. Rob la remarque et la félicite régulièrement de ses avancées remarquables. A partir de là, les deux linguistes se recherchent mutuellement sur Facebook et nouent une relation, d’abord à distance. Ils finissent par se rencontrer physiquement et se marient très peu de temps après.