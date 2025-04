Le parquet de Nantes a démenti lundi de nouvelles rumeurs circulant sur les réseaux sociaux selon lesquelles Xavier Dupont de Ligonnès, recherché depuis 2011 pour un quintuple assassinat familial, a été localisé, cette fois en Asie.

Depuis sa disparition, des informations ou témoins assurant avoir repéré le fugitif en divers endroits surviennent de manière récurrente, sans jamais se vérifier (archives). AFP

Agence France-Presse Megane Bochatay

«Depuis le 18 mars 2025, circulent, dans les médias et sur les réseaux sociaux, un certain nombre d’informations selon lesquelles Xavier Dupont de Ligonnès aurait été localisé», rappelle dans un communiqué le procureur de la République de Nantes, Antoine Leroy, sans citer nommément l'influenceur Aqababe qui a publié ce week-end une photo prise en Asie d'un homme qui serait selon lui le fugitif.

«Contrairement à ce qui peut être indiqué à cette occasion, à ce jour, aucun élément factuel et vérifiable n’a été porté à la connaissance de la juridiction nantaise, pas plus qu’aux services de police saisis, par qui que ce soit, et pouvant attester de la réalité de ces informations», souligne le procureur.

Xavier Dupont de Ligonnès est suspecté d'avoir tué en avril 2011 sa femme et ses quatre enfants, dont les corps ont été retrouvés à Nantes sous la terrasse de la maison familiale.

Le suspect n'a jamais été retrouvé et l'enquête n'a pas déterminé s'il était mort ou en fuite.

«Des informations précises, tangibles et nouvelles»

Depuis sa disparition, des informations ou témoins assurant avoir repéré le fugitif en divers endroits surviennent de manière récurrente, sans jamais se vérifier.

L'influenceur Aqababe, qui s'est fait une spécialité des infos à scandale sur les célébrités et acteurs de téléréalité, a récemment «lancé la traque numérique de Xavier Dupont de Ligonnès», selon les mots de son avocat, Tom Michel.

«A ce jour, plus de 370.000 personnes ont rejoint le canal dédié à cette recherche», précise l'avocat dans un communiqué daté de dimanche et publié par Aqababe sur son compte Instagram.

COMMUNIQUÉ 𝐀𝐐𝐀𝐁𝐀𝐁𝐄 27.04.2025

AFFAIRE XAVIER DUPONT DE LIGONNÈS

(𝐗𝐃𝐃𝐋)



Merci à 𝐌𝐞𝐬 𝐂𝐡𝐢𝐩𝐢𝐞𝐬 et au 𝐌𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐀𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭@TomMichelavocat nous l’avons fait !



𝙀𝙣 𝙪𝙣𝙚 𝙨𝙚𝙢𝙖𝙞𝙣𝙚… 𝙒𝙀 𝘿𝙄𝘿 𝙄𝙏 ! pic.twitter.com/ov43B7UW7A — AQABABE (@AQABABE_) April 27, 2025

Il affirme que «des informations précises, tangibles et nouvelles ont été découvertes», qui «pourraient permettre de clôturer ce dossier.»

«Nous remettons à la justice le fruit de cette opération» qui, selon l'avocat, «marque un tournant majeur dans l'histoire de la recherche des fugitifs en France».

Aqababe, de son vrai nom Aniss Zitouni, 27 ans, a demandé sur un canal Instagram baptisé «Retrouvons XDDL» de lui communiquer des informations concernant le disparu. Il dit avoir reçu «plusieurs dizaines de milliers de contributions».

© Agence France-Presse