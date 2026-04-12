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Aix-en-Provence Double meurtre : la perpétuité requise contre deux figures de la DZ Mafia

ATS

12.4.2026 - 14:40

L'accusation a requis dimanche la réclusion à perpétuité et 18 années de prison contre deux chefs présumés de la DZ mafia, puissante organisation criminelle du sud de la France, jugés sous haute sécurité pour avoir aidé à préparer un double assassinat en 2019.

Les deux trentenaires, emprisonnés depuis de longues années déjà, sont soupçonnés de diriger depuis la prison ce groupe criminel devenu prééminent dans le trafic à Marseille.
Les deux trentenaires, emprisonnés depuis de longues années déjà, sont soupçonnés de diriger depuis la prison ce groupe criminel devenu prééminent dans le trafic à Marseille.
AFP

Keystone-SDA

12.04.2026, 14:40

Ce procès, émaillé de nombreux incidents, se déroule dans une ambiance tumultueuse depuis son ouverture le 23 mars devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence (sud).

Les lettres DZ renvoient au domaine national pour l'Algérie (Dzayer en arabe algérien) dans les adresses internet.

Les faits jugés remontent au 30 août 2019 alors que la DZ Mafia, qui domine actuellement le marché de la drogue à Marseille, n'était pas encore formée: une femme de ménage d'un hôtel proche de la deuxième ville de France avait découvert les corps de deux hommes exécutés par balle.

L'identité de l'un d'eux, sorti de prison un an plus tôt, avalise l'hypothèse du règlement de comptes sur fond de rivalités dans le trafic de drogue. L'ami qui partageait sa chambre apparaît comme une victime collatérale.

Dimanche, l'avocate générale, représentante de l'accusation, a requis la prison à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans à l'encontre de Gabriel Ory, et 18 années de prison contre Amine Oualane.

Soupçon de diriger depuis la prison

Les deux trentenaires, emprisonnés depuis de longues années déjà, sont soupçonnés de diriger depuis la prison ce groupe criminel devenu prééminent dans le trafic à Marseille et désormais au delà, s'étendant également dans le racket.

La magistrate a également requis la réclusion à perpétuité contre les commanditaires présumés, Karim Harrat et Walid Bara, et un mandat d'arrêt contre ce dernier, en fuite. Et 30 ans de prison à l'encontre du tireur présumé et d'un complice.

Aix-en-Provence. «Vous n'avez pas d'éléments à charge» : le procès chaotique des pontes présumés de la DZ Mafia

Aix-en-Provence«Vous n'avez pas d'éléments à charge» : le procès chaotique des pontes présumés de la DZ Mafia

Elle a aussi mis en avant la nécessité pour la justice de poser «une limite» aux «agissements mortifères» de jeunes des cités marseillaises, qui ont basculé en quelques années de la délinquance de droit commun à la grande criminalité.

«Ce n'est pas le procès d'un clan marseillais qui a semé la mort à Marseille ces dernières années puisqu'il n'existait pas en 2019», a-t-elle toutefois rappelé. «C'est le procès de six hommes, animés par un seul but, tuer un homme». Le procès devrait se terminer lundi.

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