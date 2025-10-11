  1. Clients Privés
Vaud L’eau n’est toujours pas potable à Daillens

ATS

11.10.2025 - 13:21

L'eau du robinet, même bouillie, reste impropre la consommation ce week-end à Daillens. Un service de distribution d'eau en bouteilles a été mis en place.

L'eau, même bouillie, est toujours impropre à la consommation à Daillens (VD), annonce samedi la commune (image d'illustration).
L'eau, même bouillie, est toujours impropre à la consommation à Daillens (VD), annonce samedi la commune (image d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.10.2025, 13:21

11.10.2025, 13:45

La commune avait annoncé vendredi que les sources de la Mollombaz, qui alimentent en partie la commune, ont été polluées aux hydrocarbures. Les employés communaux ont purgé l'entier du réseau entre vendredi et samedi, écrit la commune dans un communiqué samedi.

Des tests sont actuellement effectués pour s'assurer que la nappe phréatique n'est pas contaminée. Si ces derniers sont positifs, l'eau de la nappe sera suffisante et pompée pour alimenter l'entier du réseau communal ces prochains jours. La commune rappelle que l'eau du réseau peut toujours servir pour les besoins sanitaires comme la douche, le lavage de mains ou les machines à laver mais pas pour se laver les dents.

Vaud. Pollution de l'eau dans la commune de Daillens

VaudPollution de l'eau dans la commune de Daillens

En attendant, la population a la possibilité de s'approvisionner en eau en bouteille auprès des commerces locaux et de l'administration communale. Les employés des communes de Penthalaz, Penthaz et Bussigny ont notamment prêté main forte au personnel communal de Daillens pour alimenter les familles des maisons foraines reliées au réseau et permettre aux agriculteurs d’abreuver le bétail et les poulaillers.

La police cantonale, la protection civile, les sapeurs-pompiers (SDIS), l’Etat major cantonal en cas de crise et les services cantonaux concernés se sont également mobilisés autour de la Municipalité pour gérer cette situation.

