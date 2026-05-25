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204 morts, pour l'instant Une épidémie d'Ebola fait rage en RDC: plus de 900 cas suspects signalés

ATS

25.5.2026 - 07:23

Plus de 900 personnes sont soupçonnées d'avoir contracté la fièvre hémorragique Ebola en République démocratique du Congo (RDC), a annoncé le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) dimanche soir.

epa12987159 Des professionnels de santé équipés d'un équipement de protection individuelle (EPI) complet se préparent à transporter le corps d'une victime d'Ebola en vue d'une inhumation dans les règles de sécurité à l'hôpital Sofepadi de Bunia, dans la province de l'Ituri, en République démocratique du Congo, le 23 mai 2026.
epa12987159 Des professionnels de santé équipés d'un équipement de protection individuelle (EPI) complet se préparent à transporter le corps d'une victime d'Ebola en vue d'une inhumation dans les règles de sécurité à l'hôpital Sofepadi de Bunia, dans la province de l'Ituri, en République démocratique du Congo, le 23 mai 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.05.2026, 07:23

«A mesure que les efforts de surveillance sont renforcés dans le cadre de la lutte contre #Ebola en #RDC, plus de 900 cas suspects ont été identifiés à ce jour, dont 101 cas confirmés», a écrit Tedros Adhanom Ghebreyesus sur X, sans mentionner de nombre de morts.

Dans un dernier bilan diffusé samedi, le ministère de la Santé du pays indiquait que l'épidémie avait causé 204 décès sur 867 cas suspects.

Le pays a déclaré le 15 mai une épidémie de maladie Ebola causée par le virus Bundibugyo, contre lequel il n'existe aujourd'hui ni vaccin, ni traitement spécifique, et qui présente un taux de létalité allant jusqu'à 50%. L'OMS a déclenché une alerte sanitaire internationale.

Ebola a tué plus de 15'000 personnes en Afrique au cours des 50 dernières années avec une mortalité fluctuant entre 25% et 90%, selon l'OMS.

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