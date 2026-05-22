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750 cas suspects, 177 décès L’épidémie d’Ebola en RDC est «bien plus important» qu'annoncé

ATS

22.5.2026 - 14:02

L'épidémie d'Ebola en RDC et en Ouganda a fait près de 750 cas suspects, et 177 décès sont suspectés d'être liés au virus, selon le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. Et 82 infections ont été confirmées, a-t-il dit vendredi sur les réseaux sociaux.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus a affirmé que les violences dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) empêchent la réponse (archives).
Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus a affirmé que les violences dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) empêchent la réponse (archives).
ATS
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

22.05.2026, 14:02

22.05.2026, 14:51

«Nous savons que l'épidémie en République démocratique du Congo (RDC) est bien plus importante», ajoute le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En Ouganda, la situation est stable avec deux cas confirmés et un décès.

Un Américain a été testé positif. Et un autre cas, contact très exposé, a été transféré en République tchèque. Les violences dans l'est de la RDC et l'insécurité empêchent la réponse, a également expliqué le chef de l'OMS.

Epidémie d'Ebola. L'OMS déclare une urgence de santé internationale

Epidémie d'EbolaL'OMS déclare une urgence de santé internationale

De son côté, la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a affirmé vendredi que l'épidémie pouvait encore être limitée. Mais les prochains jours seront cruciaux, a dit à la presse une responsable.

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