Un nouvel éboulement détruit la seule route menant encore à Isérables

Un éboulement est survenu samedi sur la commune de Nendaz (VS), nécessitant la fermeture de la route de déviation utilisée pour atteindre Isérable après l'effondrement d'un tunnel il y a cinq semaines. Le village reste accessible par téléphérique.

Isérables n'est plus accessible que par le téléphérique, ou via une déviation "compliquée", selon la police (Archives). ATS

Le rocher qui s'est ébranlé samedi a en outre causé des dommages à un bâtiment agricole qui était inoccupé. Il n'y a pas de blessé.

Une autre déviation par la route permet de relier la plaine à Isérable, mais elle est très compliquée et réservée aux cas d'urgence, a indiqué à Keystone-ATS une porte-parole de la police cantonale confirmant une information de Rhône FM.

Après la fermeture du tunnel, il ne restait que deux accès par route pour atteindre Isérable et La Tzoumaz. Le rocher ayant causé des dégâts sur la route entre Fey et les Condémines, il n'y a désormais plus que la solution via Haute-Nendaz, a précisé Christelle Duc, présidente de la commune de Riddes, interrogée sur RTS-La Première.

Mme Duc a précisé que le transport public, via la gare de Riddes, a été renforcé depuis la fermeture du tunnel. Le téléphérique Riddes-Isérables, puis le bus d'Isérables à la Tzoumaz et inversement, permettent d'acheminer les touristes à la petite station valaisanne.

Il y a cinq semaines exactement, le 3 février, une partie du plafond d'un tunnel routier à Isérables, sur la commune de Riddes (VS), s'était effondrée. Il n'y a pas eu de victimes. Le tunnel pourrait rester fermé des mois, voire peut-être plus.

hl, ats