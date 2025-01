La reconstruction de l'échafaudage vient de démarrer sur la tour de Malley Phare à Prilly (VD), six mois après son effondrement qui avait fait trois morts. Des précautions particulières ont été prises en matière de sécurité.

Des ouvriers sont en train de remonter l'échafaudage sur la tour Malley Phare à Prilly. ATS

Une fois reconstruits, l'échafaudage et le monte-charge seront «contrôlés et réceptionnés», ce qui permettra la reprise complète du chantier en «février-mars», indique la Suva, maître d'ouvrage de l'édifice, contactée par Keystone-ATS.

Alors que les causes de l'accident ne sont toujours pas connues – l'enquête pénale est en cours -, la Suva relève que le nouveau concept de sécurité a été «consulté et contrôlé» par différents experts. Et d'ajouter que si les mesures de sécurité étaient déjà «supérieures aux normes en vigueur» avant l'accident, elles ont encore été renforcées.

Parmi les précautions particulières, la Suva cite la mise en place d'une «triple expertise» pour planifier la reconstruction de l'échafaudage. Trois spécialistes ont ainsi été mandatés par la société qui monte l'échafaudage, l'entreprise totale (responsable de l'ensemble des travaux) et la Suva elle-même en tant que maître d'ouvrage. Puis, quand l'installation sera reconstruite, la structure sera vérifiée par deux experts avant sa mise en service.

Avec les mêmes entreprises

La Suva indique que les entreprises mandatées pour la reprise des travaux sont les mêmes, et qu'aucune n'a souhaité quitter le chantier après le drame. «C'est plutôt l'inverse, avec des entreprises qui manifestent leur souhait de terminer ce chantier en mémoire du tragique incident», affirme-t-elle.

L'accident s'était produit le vendredi 12 juillet dernier à Prilly, dans l'ouest lausannois. L'échafaudage de 60 m de haut, dressé sur la façade nord de la tour de Malley Phare, s'était effondré en pleine matinée. Trois ouvriers avaient perdu la vie et plusieurs autres avaient été blessés, certains grièvement.

Double casquette

Cet accident avait interrogé la double casquette de la Suva, à la fois maître d'ouvrage à Malley Phare et organe suisse de contrôle des chantiers. Elle a toutefois assuré qu'elle avait surveillé ce chantier comme n'importe quel autre.

La plus grande assurance accidents de Suisse indique aussi que le drame de Prilly n'a pas changé ses pratiques sur les autres chantiers du pays. «L'accident ne change pas la manière de procéder qui était et est toujours consciencieuse», affirme-t-elle.

Quant à la suite des travaux à Malley Phare, le planning du chantier «est en cours de précision selon la date effective de redémarrage». La mise en service de cette nouvelle tour, adossée au complexe de Malley Lunières, est attendue pour 2026. Elle abritera notamment 96 logements.

gsi, ats