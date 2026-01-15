  1. Clients Privés
Accident de chantier Echafaudage effondré à Prilly: un rapport dénonce des défauts

ATS

15.1.2026 - 16:16

Un rapport d'un bureau d'ingénieurs dénonce des défauts dans l'échafaudage qui s'était effondré en juillet 2024 à Prilly (VD), dans l'ouest lausannois. L'accident avait fait trois morts et plusieurs autres personnes avaient été blessées, certaines grièvement.

L'accident s'était produit le vendredi 12 juillet 2024 à Prilly. L'échafaudage de 60 m de haut, dressé sur la façade nord de la tour de Malley Phare, s'était effondré en pleine matinée. Trois ouvriers avaient perdu la vie et plusieurs autres avaient été blessés, certains grièvement (archives).
L'accident s'était produit le vendredi 12 juillet 2024 à Prilly. L'échafaudage de 60 m de haut, dressé sur la façade nord de la tour de Malley Phare, s'était effondré en pleine matinée. Trois ouvriers avaient perdu la vie et plusieurs autres avaient été blessés, certains grièvement (archives).
ATS

Keystone-SDA

15.01.2026, 16:16

15.01.2026, 17:14

Le Ministère public vaudois a indiqué jeudi après-midi à Keystone-ATS «avoir réceptionné le rapport d'expertise indépendante et décidé ce jour de la verser au dossier», confirmant ainsi une information de la RTS. «Ce document conclut notamment à des défauts dans la conception et la construction de l'échafaudage», écrit le porte-parole du Ministère public Vincent Derouand.

«Les parties à la procédure ont été informées et invitées à se déterminer dans un délai d'un mois. L'instruction suit son cours et de nouvelles auditions vont intervenir», est-il encore ajouté. En l'état, le Ministère public ne fera aucun autre commentaire.

Actu et dicton du jour. Drame de Prilly: la Suva sort du silence

Actu et dicton du jourDrame de Prilly: la Suva sort du silence

Le rapport d'expertise effectué par un bureau d'ingénieurs de Montreux a été remis en fin d'année passée au Ministère public, précise juste le porte-parole.

Normes pas respectées

Selon des extraits du rapport d'expertise cité en surimpression sur le site de la RTS, «l'échafaudage qui s'est effondré ne respectait absolument pas les normes en vigueur ni les règles de l'art ni encore les prescriptions des fournisseurs». «Il souffrait de défauts de conception, de dimensionnement et de réalisation».

«Le sous-dimensionnement était tel qu'il n'y avait pas de nécessité de disposer de compétences d'ingénierie spécifiques pour se rendre compte qu'il y avait un potentiel grave problème», selon ces mêmes extraits.

Intervention en cours. Grave accident après l'effondrement d'un échafaudage à Prilly !

Intervention en coursGrave accident après l'effondrement d'un échafaudage à Prilly !

«En raison de ses défauts de conception, la structure était vulnérable à toute perturbation, même minime, comme des conditions météorologiques ou des mouvements sur le chantier. Cela signifie que l'effondrement pouvait être déclenché par n'importe quel événement anodin», toujours selon des extraits cités par la RTS.

Enorme émotion

L'accident s'était produit le vendredi 12 juillet 2024 à Prilly. L'échafaudage de 60 mètres de haut, dressé sur la façade nord de la tour de Malley Phare, s'était effondré en pleine matinée. Le bilan définitif faisait état de trois personnes décédées, cinq blessés graves et six blessés légers.

L'accident avait causé une énorme émotion dans la région et au-delà. Près de 600 personnes avaient participé le 15 juillet à une cérémonie commémorative près du chantier. De nombreux ouvriers avaient participé à cet hommage.

Le chantier a repris

Cet accident avait interrogé la double casquette de la Suva, à la fois maître d'ouvrage à Malley Phare et organe suisse de contrôle des chantiers. Elle a toutefois toujours assuré qu'elle avait surveillé ce chantier comme n'importe quel autre.

La reconstruction de l'échafaudage avait démarré à la fin janvier 2025, soit six mois après l'accident, puis la reprise complète du chantier par la suite. Des précautions particulières ont été prises en matière de sécurité.

Transports 2045. Sept projets très prioritaires en Suisse romande

Transports 2045Sept projets très prioritaires en Suisse romande

La Suva citait la mise en place d'une «triple expertise» pour planifier la reconstruction de l'échafaudage. Trois spécialistes ont ainsi été mandatés par la société qui monte l'échafaudage, l'entreprise totale (responsable de l'ensemble des travaux) et la Suva elle-même en tant que maître d'ouvrage. Puis, l'installation une fois reconstruite, la structure a été vérifiée par deux experts avant sa mise en service.

Archive sur l'accident de Prilly

Ouvriers blessés à Prilly après l'effondrement de l'échafaudage d'une tour

Ouvriers blessés à Prilly après l'effondrement de l'échafaudage d'une tour

Plusieurs personnes ont été blessées vendredi matin à Prilly, dans l'Ouest lausannois, à la suite de l'effondrement d'une partie de l'échafaudage de la tour Malley-Phare. Le secteur est bouclé. Le centre sportif de la Vaudoise aréna accueille les blessés. Une importante intervention est en cours, a précisé le porte-parole de la police cantonale Jean-Christophe Sauterel, avec notamment plusieurs ambulances, véhicules de pompiers et de police sur place. Les faits se sont déroulés peu avant 09h30, a-t-il indiqué à Keystone-ATS. Un hélicoptère a été engagé.

12.07.2024

