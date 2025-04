Echangé à la naissance: la tragique histoire de Kevin McMahon

Le New-yorkais Kevin McMahon apprend, après des décennies de tourments, qu'il a été échangé à la naissance. Un test ADN révèle la vérité choquante.

Kevin McMahon de New York a vécu pendant 64 ans en pensant ne pas être aimé par sa famille. Maltraitance et négligence ont marqué son enfance. Un test ADN a finalement révélé une vérité choquante: il a été échangé à la naissance.

Le même jour, à quelques minutes d'intervalle, deux garçons portant le nom de famille McMahon naissent au Jamaica Hospital Medical Center dans le quartier du Queens à New York. Et Kevin se retrouve par erreur dans la famille du Queens, au lieu de sa famille biologique de Long Island. «Cette erreur a changé toute ma vie», a déclaré McMahon à CNN.

Il veut poursuivre l'hôpital en justice

La famille dans laquelle Kevin a grandi était loin d'être aimante. Sa mère était alcoolique, sa grand-mère abusait de lui et son père ne le reconnaissait pas comme son fils. Ses frères et sœurs le traitaient également mal et se moquaient de lui.

Kevin McMahon prévoit désormais de poursuivre en justice l'hôpital responsable de cette confusion. Son avocat Jeremy Schiowitz déclare : «L'ADN prouve que les bébés ont été échangés».

La pensée de ses parents biologiques, qui sont déjà décédés, accompagne Kevin en permanence. Son père biologique était bûcheron, sa mère aimait les oiseaux - des intérêts que Kevin partage également. «J'aurais pu partager tant de choses avec mes parents biologiques, mais cette chance m'a été retirée», regrette-t-il.

