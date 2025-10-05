Le bilan de l'effondrement d'une école en début de semaine en Indonésie s'est alourdi à 37 morts, ont annoncé dimanche des responsables des services de secours. 60% de l'opération d'évacuation a été effectuée.

Les premières constatations de l'enquête évoquent des problèmes structurels et un bâtiment qui ne répond pas aux normes de construction, selon des experts. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

A ce jour, le bilan est de «37 morts [...] et 26 personnes sont toujours disparues», a indiqué dans un communiqué le directeur de l'agence nationale de recherche et de sauvetage (Basarnas). Un précédent bilan faisait état de 17 morts.

Une partie de l'internat de l'école islamique, située à Sidoarjo, près de la grande ville de Surabaya, dans l'est de Java, et comptant plusieurs étages, s'est effondrée soudainement lundi alors que les étudiants se rassemblaient pour les prières de l'après-midi.

«Dimanche matin, le nombre de victimes évacuées est de 141: 104 sont sauves, 37 sont décédées», a-t-il ajouté.

Opération complexe

Le processus d'évacuation des victimes des décombres est terminé à environ «60%», a indiqué dimanche un responsable adjoint de l'agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB).

«Nous espérons que d'ici à demain [lundi, ndlr] tout le site sera nivelé et que nous pourrons déterminer le nombre approximatif de victimes qui se trouvent [encore] sous les décombres», a-t-il déclaré. L'effondrement de l'école a été si violent qu'il a provoqué des secousses dans tout le quartier, selon des habitants.

L'opération de sauvetage est complexe, car les vibrations dans un endroit peuvent affecter d'autres zones. De plus, l'opération a été compliquée par un tremblement de terre survenu dans la nuit de mardi, interrompant brièvement les recherches.

Des responsables des secours ont précisé jeudi que plus aucun signe de vie n'avait été détecté, laissant craindre un lourd bilan humain.

Une enquête a été ouverte sur les causes de l'effondrement. Les premières constatations évoquent des problèmes structurels et un bâtiment qui ne répond pas aux normes de construction, selon des experts.