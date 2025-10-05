  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

L'espoir au plus bas Ecole effondrée en Indonésie: le bilan monte à 37 morts

ATS

5.10.2025 - 08:01

Le bilan de l'effondrement d'une école en début de semaine en Indonésie s'est alourdi à 37 morts, ont annoncé dimanche des responsables des services de secours. 60% de l'opération d'évacuation a été effectuée.

Les premières constatations de l'enquête évoquent des problèmes structurels et un bâtiment qui ne répond pas aux normes de construction, selon des experts.
Les premières constatations de l'enquête évoquent des problèmes structurels et un bâtiment qui ne répond pas aux normes de construction, selon des experts.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.10.2025, 08:01

A ce jour, le bilan est de «37 morts [...] et 26 personnes sont toujours disparues», a indiqué dans un communiqué le directeur de l'agence nationale de recherche et de sauvetage (Basarnas). Un précédent bilan faisait état de 17 morts.

Une partie de l'internat de l'école islamique, située à Sidoarjo, près de la grande ville de Surabaya, dans l'est de Java, et comptant plusieurs étages, s'est effondrée soudainement lundi alors que les étudiants se rassemblaient pour les prières de l'après-midi.

«Dimanche matin, le nombre de victimes évacuées est de 141: 104 sont sauves, 37 sont décédées», a-t-il ajouté.

Opération complexe

Le processus d'évacuation des victimes des décombres est terminé à environ «60%», a indiqué dimanche un responsable adjoint de l'agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB).

«Nous espérons que d'ici à demain [lundi, ndlr] tout le site sera nivelé et que nous pourrons déterminer le nombre approximatif de victimes qui se trouvent [encore] sous les décombres», a-t-il déclaré. L'effondrement de l'école a été si violent qu'il a provoqué des secousses dans tout le quartier, selon des habitants.

L'opération de sauvetage est complexe, car les vibrations dans un endroit peuvent affecter d'autres zones. De plus, l'opération a été compliquée par un tremblement de terre survenu dans la nuit de mardi, interrompant brièvement les recherches.

Des responsables des secours ont précisé jeudi que plus aucun signe de vie n'avait été détecté, laissant craindre un lourd bilan humain.

Une enquête a été ouverte sur les causes de l'effondrement. Les premières constatations évoquent des problèmes structurels et un bâtiment qui ne répond pas aux normes de construction, selon des experts.

Les plus lus

Jusqu’à 85'000 vaches abattues : la filière laitière suisse en crise
En Albanie, l'«enfer» des victimes de prostitution
Un chanteur devenu islamiste arrêté après des années de fuite
Avec Akanji et Sommer, l’Inter Milan réalise une démonstration
L'aéroport de Vilnius fermé suite à une alerte aux ballons suspects