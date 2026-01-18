  1. Clients Privés
Vandalisme Ecole secondaire de Morges saccagée, élèves en congé

ATS

18.1.2026 - 21:22

Des individus ont vandalisé plusieurs salles de l'établissement secondaire de Morges-Beausobre. Les déprédations sont si importantes que les cours des quelque 790 élèves ont été annulés lundi matin.

A Morges, les élèves de l'établissement secondaire de Beausobre n'iront pas à l'école lundi matin (photo d'illustration).
A Morges, les élèves de l'établissement secondaire de Beausobre n'iront pas à l'école lundi matin (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

18.01.2026, 21:22

18.01.2026, 21:32

L'affaire a été révélée dimanche par Le Journal de Morges et 24 heures. Dans un courrier adressé aux parents que Keystone-ATS a pu consulter, le directeur de l'établissement Cyril Mignot indique que le saccage a été découvert samedi matin.

«Nous avons découvert que des individus se sont introduits dans le bâtiment principal dérobant des objets de valeur, cassant les portes, taguant les tableaux, détruisant et saccageant le matériel dans nombre de locaux du bâtiment B2», écrit-il.

Il ajoute que l'école avait déjà subi trois fois de tels actes de vandalisme. Mais cette fois-ci, les déprédations sont si étendues qu'elles «impactent non seulement le corps enseignant mais nécessitent un travail collectif» pour que les enfants soient accueillis dans de bonnes conditions.

«Aussi, nous avons pris la décision de mettre en congé tous les élèves de 08h00 à 12h05 le lundi 19 janvier. Les cours reprendront selon l'horaire habituel dès 14h00», ajoute le directeur.

L'Association scolaire intercommunale de Morges et environs (Asime), en coordination avec la direction de Beausobre, «sollicitera les autorités de la Ville de Morges afin que des mesures de sécurisation fortes soient prises», indique son directeur administratif Vincent Hacker, interrogé par 24 heures.

