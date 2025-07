Econduit par UBS, un retraité craque avant de savourer son succès

Lorsqu'une grève est venue contrecarrer ses plans de voyage, un retraité zurichois a commencé un parcours du combattant bureaucratique. Grâce à une émission TV dédiée aux consommateurs, tout s'est terminé de manière positive pour le rentier.

Un retraité zurichois s'est retrouvé dans une situation délicate lorsqu'il a clôturé son compte au Credit Suisse et l'a transféré à une banque cantonale. Peu après, l'octogénaire a dû annuler un voyage en Espagne en raison de l'annonce d'une grève aux Canaries.

Cela a entraîné un concours de circonstances malheureuses. Mais l'inaction des collaborateurs concernés de l'UBS et de l'agence de voyage a également agacé l'homme, comme il l'a décrit à l’émission «Espresso» de la SRF.

L'agence de voyage en ligne Expedia lui a confirmé le remboursement des frais de voyage, déduction faite des frais d'annulation. Le retraité a informé Expedia de son nouveau compte, mais le remboursement a tout de même été effectué sur le compte du Credit Suisse, fermé entre-temps.

Plusieurs tentatives infructueuses

Inquiet, l'octogénaire s'est adressé à UBS pour clarifier le problème. On lui a répondu qu'il n'y avait rien à faire, car le compte n'existait plus. Le retraité devait s'adresser à Expedia. Le voyagiste l'a cependant renvoyé à la banque, malgré une confirmation écrite du paiement.

Selon le rapport, après plusieurs visites infructueuses à la banque, le retraité aurait craqué. «C'est alors que l'employé de la banque m'a dit d'aller voir l’émission «Kassensturz» (l’équivalent de l’émission «A bon Entendeur» sur la RTS), raconte-t-il à SRF. Le retraité a pris ce conseil au sérieux et a appelé l'émission similaire «Espresso», qui a pris contact avec Expedia et l'UBS. Et cela a porté ses fruits.

Deux fois valent mieux qu'une

Dans un premier temps, les deux entreprises se sont certes renvoyé la responsabilité, mais Expedia a finalement déclaré qu'elle rembourserait à nouveau la somme à titre de geste commercial.

Parallèlement, l'UBS a annoncé que l'argent avait été retrouvé et transféré sur le nouveau compte du retraité. En fin de compte, le retraité avait donc le double de la somme sur le bon compte. Il a toutefois proposé de rembourser le montant excédentaire à Expedia.