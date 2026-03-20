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Les prix s'envolent 10 actions que vous pouvez mettre en oeuvre pour économiser le pétrole

ATS

20.3.2026 - 08:29

Plus de télétravail, moins de vitesse sur les routes, moins de vols d'affaires... L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a listé vendredi 10 mesures pour alléger la pression que la guerre au Moyen-Orient fait peser sur les prix et les stocks d'hydrocarbures.

L'AIE rappelle qu'un taux d'occupation plus élevé des voitures et une conduite écologique peuvent réduire rapidement la consommation de carburant.
L'AIE rappelle qu'un taux d'occupation plus élevé des voitures et une conduite écologique peuvent réduire rapidement la consommation de carburant.
IMAGO/Dreamstime

Keystone-SDA

20.03.2026, 08:29

20.03.2026, 08:52

Les autorités, les entreprises et même les ménages peuvent jouer un rôle pour réduire la demande en hydrocarbures, et ainsi «alléger les impacts économiques pour les consommateurs» des perturbations de l'approvisionnement en pétrole liées à la guerre au Moyen-Orient, explique l'organisation dans un rapport publié vendredi.

«Une vaste application» des 10 mesures préconisées, «quand elle est possible, pourrait amplifier» l'impact de ces mesures «et aider à alléger le choc» causé par le blocage du détroit d'Ormuz et la guerre au Moyen-Orient de manière plus générale.

Transports publics, circulation alternée, covoiturage...

La première piste susceptible de réduire la consommation de carburant, et donc de pétrole, c'est le télétravail, relève l'AIE, l'organisations chargée d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en énergie. Elle suggère ensuite de diminuer d'au moins 10 km/h la vitesse sur autoroute, et de pousser à l'utilisation des transports en commun.

Autre idée: la circulation alternée dans les grandes villes, qui doit aider à réduire les embouteillages et donc une circulation plus gourmande en carburant.

L'AIE encourage aussi le covoiturage, une conduite «efficace», éviter le recours au GPL pour les transports, ou encore la réduction de l'utilisation de l'avion. En particulier, «réduire les voyages d'affaires peut rapidement alléger la pression sur les marchés du carburant aérien», dit l'AIE.

L'organisation appelle enfin à cuisiner à l'électricité plutôt qu'au gaz quand cela est possible, et suggère à l'industrie d'optimiser sa consommation d'hydrocarbures.

Les dix mesures préconisées par l'AIE

  • Travailler à domicile dans la mesure du possible / Cela permet de réduire la consommation de pétrole liée aux trajets domicile-travail, en particulier lorsque les emplois se prêtent au télétravail.
  • Réduire les limitations de vitesse sur autoroute d’au moins 10 km/h / La baisse des vitesses réduit la consommation de carburant des voitures particulières, des fourgonnettes et des camions.
  • Privilégier les transports publics / Le passage de la voiture privée aux bus et aux trains peut rapidement réduire la demande en pétrole.
  • Alterner l'accès des véhicules privés aux routes dans les grandes villes selon les jours / Les systèmes de rotation des plaques d'immatriculation peuvent réduire les embouteillages et la conduite gourmande en carburant.
  • Développer le covoiturage et adopter des pratiques de conduite efficaces / Un taux d'occupation plus élevé des voitures et une conduite écologique peuvent réduire rapidement la consommation de carburant.
  • Conduite efficace pour les véhicules utilitaires routiers et la livraison de marchandises / De meilleures pratiques de conduite, l'entretien des véhicules et l'optimisation du chargement peuvent réduire la consommation de diesel.
  • Réorienter l'utilisation du GPL hors du secteur des transports / Le passage des véhicules bi-carburant et convertis du GPL à l'essence peut préserver le GPL pour la cuisine et d'autres besoins essentiels.
  • Éviter les déplacements en avion lorsqu'il existe des alternatives / La réduction des vols d'affaires peut rapidement alléger la pression sur les marchés du kérosène.
  • Dans la mesure du possible, passer à d'autres solutions de cuisson modernes / Encourager la cuisson électrique et d'autres options modernes peut réduire la dépendance au GPL.
  • Tirer parti de la flexibilité des matières premières pétrochimiques et mettre en œuvre des mesures d'efficacité et d'entretien à court terme / L'industrie peut contribuer à libérer du GPL pour des usages essentiels tout en réduisant la consommation de pétrole grâce à des améliorations opérationnelles rapides.
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