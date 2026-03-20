Plus de télétravail, moins de vitesse sur les routes, moins de vols d'affaires... L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a listé vendredi 10 mesures pour alléger la pression que la guerre au Moyen-Orient fait peser sur les prix et les stocks d'hydrocarbures.

L'AIE rappelle qu'un taux d'occupation plus élevé des voitures et une conduite écologique peuvent réduire rapidement la consommation de carburant. IMAGO/Dreamstime

Keystone-SDA ATS

Les autorités, les entreprises et même les ménages peuvent jouer un rôle pour réduire la demande en hydrocarbures, et ainsi «alléger les impacts économiques pour les consommateurs» des perturbations de l'approvisionnement en pétrole liées à la guerre au Moyen-Orient, explique l'organisation dans un rapport publié vendredi.

«Une vaste application» des 10 mesures préconisées, «quand elle est possible, pourrait amplifier» l'impact de ces mesures «et aider à alléger le choc» causé par le blocage du détroit d'Ormuz et la guerre au Moyen-Orient de manière plus générale.

Transports publics, circulation alternée, covoiturage...

La première piste susceptible de réduire la consommation de carburant, et donc de pétrole, c'est le télétravail, relève l'AIE, l'organisations chargée d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en énergie. Elle suggère ensuite de diminuer d'au moins 10 km/h la vitesse sur autoroute, et de pousser à l'utilisation des transports en commun.

Autre idée: la circulation alternée dans les grandes villes, qui doit aider à réduire les embouteillages et donc une circulation plus gourmande en carburant.

L'AIE encourage aussi le covoiturage, une conduite «efficace», éviter le recours au GPL pour les transports, ou encore la réduction de l'utilisation de l'avion. En particulier, «réduire les voyages d'affaires peut rapidement alléger la pression sur les marchés du carburant aérien», dit l'AIE.

L'organisation appelle enfin à cuisiner à l'électricité plutôt qu'au gaz quand cela est possible, et suggère à l'industrie d'optimiser sa consommation d'hydrocarbures.