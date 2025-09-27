  1. Clients Privés
Nigeria L'effondrement d'une mine fait au moins 18 morts

ATS

27.9.2025 - 19:18

Au moins 18 corps de mineurs artisanaux ont été retirés d'une mine qui s'est effondrée lors de fortes pluies dans l'État de Zamfara, dans le nord du Nigeria. Les sauveteurs recherchent des dizaines de mineurs piégés, selon des sources locales.

Des dizaines d'autres mineurs sont toujours piégés à l'intérieur et leur sort reste inconnu (photo d'illustration)
Des dizaines d'autres mineurs sont toujours piégés à l'intérieur et leur sort reste inconnu (photo d’illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.09.2025, 19:18

Jeudi matin, un rocher s'est effondré sur une mine illégale lors de fortes pluies dans les environs du village de Kadauri, dans le district de Maru, ont expliqué quatre sources locales à l'AFP.

Abubakar Nabube, un responsable communautaire local, a indiqué que «18 corps ont été retrouvés dans la fosse minière», dont 15 provenant des villages voisins de Maikwanugga et Damaga.

«Nous avons réussi à extraire 18 corps de la mine et cinq autres survivants qui ont subi des blessures plus ou moins graves», a déclaré Sani Lawwali, un mineur artisanal du village de Kadauri.

Des dizaines d'autres mineurs étaient toujours piégés à l'intérieur et leur sort reste inconnu, a ajouté M. Lawwali, qui a participé aux opérations de sauvetage.

Procès Jubillar. Ni amant, ni rôdeur: «Tout ramène» au mari, dit l'enquêteur

Procès JubillarNi amant, ni rôdeur: «Tout ramène» au mari, dit l'enquêteur

Zayyanu Ibrahim, un autre habitant du village de Kadauri, a précisé que la fosse effondrée, qui «pouvait accueillir des dizaines de mineurs», était l'une des nombreuses fosses récemment creusées dans le site minier nouvellement créé.

«Des dizaines de mineurs travaillaient dans la fosse alors qu'il pleuvait abondamment à l'extérieur. Un énorme rocher à l'entrée de la fosse s'est effondré et a enseveli les mineurs à l'intérieur», a raconté M. Ibrahim, qui a donné le même bilan. D'après Sani Abdullahi, conseiller municipal de la région, il est difficile de dire combien de personnes se trouvaient dans la fosse au moment de l'accident.

Sauvetage «laborieux»

«Le processus est lent et laborieux, car nous taillons le rocher à mains nues afin de faire des trous pour accéder à la mine», a expliqué Sani Lawwali.

Selon M. Lawwali, les sauveteurs, pour la plupart des mineurs artisanaux, ont demandé à une entreprise de construction travaillant sur une route voisine de leur fournir un bulldozer pour accélérer les travaux, mais ils n'ont pas encore reçu de réponse.

«Les sauveteurs sont fatigués, ils utilisent des outils rudimentaires pour creuser», a déploré M. Nabube. «Si les services d'urgence ne viennent pas rapidement à leur secours, aucun des mineurs piégés ne sortira vivant». Les responsables de l'agence nigériane d'urgence NEMA n'ont pas répondu à la demande d'informations de l'AFP concernant l'accident.

«Build, baby, build». Pour contrer Trump, le Canada mise sur des projets d'infrastructure

«Build, baby, build»Pour contrer Trump, le Canada mise sur des projets d'infrastructure

Zamfara, un État agricole pauvre, est riche en gisements d'or. L'exploitation minière artisanale illégale y prospère dans les campagnes malgré plusieurs tentatives des autorités pour y mettre fin, qui ont échoué. Du coup, ces dernières ont été obligées de lever plusieurs interdictions sur les mines artisanales.

Les autorités ont imputé la responsabilité de l'aggravation de la violence des gangs criminels à l'exploitation minière illégale. Ces gangs tirent leurs revenus des taxes qu'ils perçoivent sous forme de frais de protection auprès des mineurs artisanaux.

