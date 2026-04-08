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Risque de phénomènes extrêmes Vers un «Super El Niño» ? - Ce qu'en disent les météorologues

SDA

8.4.2026 - 17:41

Un nouveau cycle El Niño est en train de se former dans l'océan Pacifique près de l'équateur et pourrait devenir l'un des plus intenses jamais enregistrés, avec des effets à l'échelle mondiale.

Les effets d'El Niño devraient être particulièrement importants. (Image d'archive).
Les effets d'El Niño devraient être particulièrement importants. (Image d'archive).
Keystone

Keystone-SDA

08.04.2026, 17:41

08.04.2026, 22:17

Selon CNN, le phénomène pourrait se développer entre la fin de l'été et le début de l'automne et modifier les schémas climatiques, entraînant des inondations dans certaines régions et des sécheresses dans d'autres.

El Niño se caractérise par un réchauffement anormal des eaux du Pacifique tropical, qui modifie les vents et les précipitations sur l'ensemble de la planète.

Dans les cas les plus intenses, il peut accroître les phénomènes extrêmes, qu'il s'agisse de tempêtes aux États-Unis, de vagues de chaleur ou d'incendies dans d'autres régions.

Les modèles climatiques indiquent que cet épisode pourrait atteindre des niveaux très élevés, au point d'être classé comme un «Super El Niño», une catégorie informelle réservée aux événements d'une énorme intensité considérés comme rares.

Pour qu'un El Niño soit déclaré, les températures de l'océan dans une région spécifique du Pacifique tropical doivent dépasser de 0,5 degré Celsius la moyenne à long terme.

Un Super El Niño, en revanche, se produit lorsque les températures dépassent la moyenne de plus de 2 degrés Celsius.

Certains modèles informatiques, généralement fiables, prévoient justement un tel résultat pour le cycle actuel.

La détection d'un El Niño en formation et la prévision de son évolution «nous permettent d'anticiper les risques variables associés à de nombreux phénomènes météorologiques, notamment les inondations, les sécheresses, les vagues de chaleur, les ouragans et les orages violents», explique Nat Johnson, météorologue au laboratoire de dynamique des fluides géophysiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa).

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