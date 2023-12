Un éleveur de pigeons écope d'une peine de 2 ans de prison avec sursis à Bâle pour avoir empoisonné des faucons et lancé une fausse alerte à la bombe. La justice bâloise a aussi levé le sursis d'une ancienne peine pécuniaire de près de 11'000 francs pour des délits routiers et économiques.

Le prévenu a stocké, sans autorisation, un pesticide hautement toxique dans son jardin familial à Bâle pour empoisonner les prédateurs rivaux de ses pigeons. sda

Dans son jugement rendu jeudi, la Cour pénale de Bâle-Ville a reconnu l'accusé coupable de maltraitances d'animaux et de fausse alerte à la bombe. Le prévenu a avoué les faits et pleinement collaboré avec la justice, s'est félicitée la présidente du tribunal.

Les faits reprochés remontent aux années 2020 et 2021. A cette époque, le prévenu a stocké, sans autorisation, un pesticide hautement toxique dans son jardin familial à Bâle pour empoisonner les prédateurs rivaux de ses pigeons. Six faucons pèlerins – une espèce menacée – et leurs petits, ainsi que deux buses variables ont péri après avoir ingurgité un appât empoisonné.

En 2014, l'accusé a aussi déclenché une fausse alerte à la bombe dans un restaurant lors d'une fête d'une association d'éleveurs de pigeons. Il devra indemniser le restaurateur avec un montant de 8000 francs.

scmi, ats